MCU : comment RDJ pourrait reprendre son rôle d’Iron Man malgré sa mort ?

Le comédien américain Robert Downey Jr. a récemment exprimé son souhait de redevenir Iron Man dans l'univers cinématographique Marvel, qui a d'ailleurs déjà envisagé une manière de réaliser cela.

L’acteur Robert Downey Jr., qui a déjà exprimé son souhait de reprendre son rôle d’Iron Man dans le MCU, a suscité de nombreuses spéculations sur la manière dont cela pourrait se produire après sa mort dans Avengers: Endgame. Kevin Feige a d’ailleurs déjà répondu à cette question de manière assez claire.

La mort de Tony Stark dans Avengers: Endgame a été un moment fort et marquant pour le MCU. Pourtant, ramener le personnage pourrait risquer de diminuer l’impact émotionnel de son sacrifice. Heureusement, Marvel semble comprendre cela. Kevin Feige a expliqué comment il envisagerait de ramener Iron Man, sans pour autant compromettre son sacrifice :

Nous allons préserver ce moment et ne plus y toucher. Nous avons tous travaillé très dur pendant de nombreuses années pour y arriver, et nous ne voudrions jamais l’annuler de manière magique.