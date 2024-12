Première bande-annonce de Superman : James Gunn dévoile son audacieux nouvel univers DC

Le premier aperçu de Superman dévoile l'univers audacieux et inédit de DC, imaginé par James Gunn.

Tl;dr James Gunn prend la tête de DC Studios avec son film « Superman ».

Le film met l’accent sur une version optimiste et amusante de Superman.

Le premier trailer du film « Superman » est désormais disponible.

Un vent de fraîcheur souffle sur l’univers DC avec « Superman »

James Gunn, connu pour son travail sur « The Suicide Squad » et « Guardians of the Galaxy Vol. 3 », fait son grand retour dans l’univers DC avec le film « Superman ». Ce dernier marque le début de son mandat en tant que chef de DC Studios et la première réalisation dans l’univers cinématographique DC.

Le film promet une version optimiste et divertissante de Superman, un concept rafraîchissant dans cette ère dominée par des anti-héros et des super-héros maléfiques. Le choix judicieux de Skyler Gisondo pour interpréter le rôle de Jimmy Olsen, l’ami de Superman, a suscité beaucoup d’enthousiasme, tout comme le retour des célèbres slips de Superman.

L’importance de réussir « Superman »

Il est crucial que ce film soit à la hauteur des attentes, car il pourrait bien être la dernière chance de bien représenter Superman sur grand écran avant son entrée dans le domaine public. Actuellement, le personnage de Superman semble connaître un succès certain à la télévision, et les nouvelles interprétations du personnage ont été bien accueillies, notamment celles mettant l’accent sur le couple Superman et Lois Lane.

Le trailer de « Superman » est désormais disponible, offrant un premier aperçu de David Corenswet dans le rôle de Clark Kent.

Un nouvel espoir pour l’univers DC

Le reboot de « Superman » et de l’univers DC se trouve dans la position délicate de devoir plaire à ceux qui ont été déçus par l’inégalité de l’univers étendu DC précédent, sans pour autant aliéner ceux qui ont apprécié cette époque de l’univers DC. Toutefois, il semble que Gunn soit déterminé à relever ce défi, en commençant par sa série animée « Creature Commandos ».

De plus, le trailer de « Superman » semble mettre l’accent sur la relation entre Clark et Lois Lane, ce qui a bien servi les histoires modernes de Superman. À travers ce film, Gunn et ses collaborateurs espèrent se distinguer de la concurrence.

Le film « Superman » sortira en salle le 11 juillet 2025.