James Gunn confirme : pas de reshoots pour Superman, seulement quelques plans pour enrichir le film

James Gunn apporte des précisions sur le fait que Superman ne fera pas l'objet de reshoots : il s'agira simplement de quelques plans individuels supplémentaires pour enrichir le film.

Tl;dr Superman ne subit pas de tournages additionnels, juste quelques prises.

James Gunn encense l’acteur principal, David Corenswet.

Le film Superman sortira le 11 juillet 2025.

Clarifications sur le tournage de Superman

James Gunn, co-CEO de DC Studios et réalisateur de Superman, a levé le voile sur les rumeurs concernant d’éventuels reshoots pour le film. « Plutôt non », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur la réalité de ces tournages additionnels.

Il a précisé que l’équipe ne faisait qu’un jour et demi de prises supplémentaires, sans pour autant filmer de nouvelles scènes. Ces quelques prises additionnelles ont pour but d’enrichir le film et non de le modifier substantiellement.

Un casting prometteur

En tête d’affiche, nous retrouvons David Corenswet dans le rôle de l’Homme d’Acier. James Gunn n’a pas tari d’éloges pour son acteur principal. « David Corenswet va époustoufler tout le monde par son talent », a-t-il affirmé récemment. Il le décrit comme l’un des meilleurs acteurs avec qui il a travaillé, capable de tout faire.

Le reste du casting se compose de Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced, Nathan Fillion, Skyler Gisondo, Wendell Pierce et Anthony Carrigan, incarnant respectivement Lois Lane, Lex Luthor, Hawkgirl, Guy Gardner, Jimmy Olsen, Perry White et Metamorpho.

Le futur de l’univers DC

Superman est le premier film du DCU Chapter One: Gods and Monsters. La première série télévisée, Creature Commandos, est déjà disponible sur Max. Le film Superman, quant à lui, est prévu pour le 11 juillet 2025.