James Gunn dévoile ses projets pour trois spin-off des Gardiens de la Galaxie

James Gunn dévoile ses projets pour trois spin-offs de la saga culte "Les Gardiens de la Galaxie", mais leur réalisation reste une question en suspens.

Tl;dr James Gunn n’est pas sûr s’il continuera sur la franchise Les Gardiens de la Galaxie.

Il a évoqué plusieurs projets potentiels pour Les Gardiens de la Galaxie lorsqu’il était encore chez Marvel.

Aucun film ou série Les Gardiens de la Galaxie n’est actuellement prévu chez Marvel.

James Gunn et l’avenir incertain des Gardiens de la Galaxie

Ayant maintenant le rôle de co-CEO de DC Studios et étant en plein lancement de la nouvelle continuité DC Universe, James Gunn se trouve dans une position délicate. Ses personnages MCU, Les Gardiens de la Galaxie, sont toujours en action, mais leur avenir reste incertain.

Projets potentiels pour les Gardiens de la Galaxie

Dans une récente interview sur le podcast Happy Sad Confused, Gunn a partagé quelques-uns des projets possibles pour Les Gardiens de la Galaxie qu’il avait envisagés lorsqu’il était encore chez Marvel. Selon lui, il y a « tellement » d’idées pour Les Gardiens de la Galaxie qu’il n’a pas eu l’occasion d’explorer. Il a mentionné « le spectacle Ravagers, l’étoile légendaire Seigneur » et surtout « Rocket & Groot », qui devait être le cœur de Les Gardiens de la Galaxie 3.

Le futur des Gardiens de la Galaxie sans James Gunn ?

Malgré cela, Gunn ne sait pas s’il sera impliqué dans ces projets. Quant à ses obligations contractuelles envers les Gardiens, il a déclaré : « Je ne connais pas la réponse légale exacte. Je ne suis pas sûr de la réponse, mais je suis excité qu’ils fassent ce qu’ils veulent avec les Gardiens, qu’ils prennent ces personnages et racontent plus d’histoires avec eux. »

Le retour potentiel des Gardiens de la Galaxie

Actuellement, aucun film ou série Les Gardiens de la Galaxie n’est prévu chez Marvel. Cependant, cela ne signifie pas forcément qu’ils seront laissés pour compte. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est sorti l’année dernière dans le cadre de la Phase Cinq du MCU, ce qui signifie qu’ils ont leur place dans la Saga Multiverse. Ils pourraient donc encore apparaître dans les films à venir, en particulier les deux titres Avengers prévus. De plus, Marvel a bloqué deux dates de sortie pour des projets secrets non annoncés, l’une en février 2026 et l’autre en novembre 2026.