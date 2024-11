Marvel révèle enfin le véritable méchant d’Agatha All Along, rompant avec la tradition du MCU de la meilleure des manières.

Marvel confirme enfin le véritable méchant d'Agatha All Along, brisant la tradition MCU de la meilleure façon possible.

Tl;dr Agatha All Along introduit un antagoniste complexe et non conventionnel.

La série révèle que le personnage de la Mort est le principal antagoniste.

La Mort défie l’archétype du « méchant maléfique » typique de Marvel.

Un nouveau regard sur les méchants de Marvel

La franchise Marvel a récemment apporté de la clarté sur l’antagoniste officiel de la série Agatha All Along. En déviant des sentiers battus de l’univers cinématographique Marvel (MCU), la série explore le personnage d’Agatha Harkness, incarnée par Kathryn Hahn. Traditionnellement, les antagonistes du MCU sont souvent assez prévisibles. Cependant, Agatha All Along propose un méchant à facettes, enrichissant l’intrigue de la série et remettant en question l’approche habituelle des méchants dans le MCU.

Une approche innovante des antagonistes

Dans la série Agatha All Along, Agatha Harkness tente de retrouver ses pouvoirs, aidée par un groupe improvisé de sorcières Marvel. Le showrunner de la série, Jac Schaeffer, a confirmé que le personnage de la Mort, interprété par Aubrey Plaza, est bien l’antagoniste principal de la série. « Dans toute propriété du MCU, vous devez avoir un méchant, ou une sorte de contrepoint, » note Schaeffer. « La notion de la Mort elle-même en tant qu’adversaire d’Agatha semblait donc parfaitement juste. »

La Mort, un antagoniste pas comme les autres

La Mort se démarque comme antagoniste car elle défie le stéréotype du « méchant maléfique » typique de Marvel. Contrairement à la plupart des ennemis du MCU, qui ont souvent des motivations destructrices ou égoïstes, la Mort fait simplement son travail : maintenir l’équilibre naturel de la vie et de la mortalité. Son conflit avec Agatha ne découle pas de la malveillance, mais du devoir, faisant d’elle une force neutre, mais redoutable.

Un autre aspect unique de Agatha All Along est que la Mort est également l’ex-partenaire d’Agatha. Ce passé romantique introduit une complexité émotionnelle rarement vue chez les méchants du MCU. Les enjeux personnels entre elles – rancœurs, affection persistante et problèmes non résolus – donnent une dimension humaine rafraîchissante à leur dynamique.