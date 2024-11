Comment Marvel a dévoilé, il y a 9 ans, la victoire de Sam Wilson sur Red Hulk

Il y a 9 ans, Marvel a déjà dévoilé comment Sam Wilson peut vaincre Red Hulk.

Tl;dr Sam Wilson affronte le Red Hulk dans Captain America: Brave New World.

Wilson pourrait ne pas être assez fort pour vaincre le Red Hulk.

Wilson pourrait utiliser la technologie Stark pour augmenter sa puissance.

Sam Wilson contre le Red Hulk : un combat déséquilibré ?

Marvel Studio a révélé comment Sam Wilson, le nouveau Captain America, pourrait vaincre le Red Hulk dans Captain America: Brave New World. La dernière bande-annonce du premier film solo d’Anthony Mackie dans l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) nous donne un aperçu du président Ross se transformant en Red Hulk. C’est une évolution très attendue du personnage précédemment incarné par feu William Hurt, mais des questions se posent sur la capacité de Sam Wilson à affronter ce puissant nouveau méchant de l’UCM.

Sam Wilson, un Captain America à l’épreuve de Red Hulk ?

Depuis que Harrison Ford a été confirmé au casting de Captain America: Brave New World en tant que Red Hulk, des doutes subsistent quant à la capacité de Sam Wilson à vaincre le nouvel antagoniste. Sans pouvoir surhumain, armé uniquement de son costume ailé et de son armure en vibranium fabriquée au Wakanda, Wilson semble dépassé par la force incompréhensible du Red Hulk.

Une stratégie héritée de Tony Stark pour vaincre le Red Hulk

Ce ne serait pas la première fois qu’un personnage non superpuissant affronte un Hulk dans l’UCM. Il y a neuf ans, dans Avengers: Age of Ultron, Tony Stark a affronté le Hulk de Bruce Banner lors de son dévastateur déchaînement dans les rues de Johannesburg. Pour ce combat, Stark a utilisé Veronica, un système de machinerie qu’il a conçu, comprenant une cage capable de retenir le Hulk et une nouvelle armure Iron Man, le Hulkbuster. Il n’y a rien qui empêcherait Sam Wilson d’utiliser la même technique dans Captain America: Brave New World.

Le Hulkbuster, une solution pour Sam Wilson ?

Il est tout à fait possible que Sam Wilson utilise la technologie Stark dans Captain America: Brave New World pour améliorer son nouveau costume de Captain America et devenir assez puissant pour combattre le Red Hulk. Il pourrait même obtenir sa propre version de l’armure Hulkbuster, bien que la récente bande-annonce de Captain America: Brave New World laisse entendre que le costume de super-héros de Sam pourrait avoir des capacités cachées que le public n’a pas encore vues.