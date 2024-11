Anthony Mackie dévoile le conseil de Harrison Ford sur le tournage de Captain America : Brave New World

Anthony Mackie partage une anecdote surprenante : ce que Harrison Ford lui a dit lors de leur première rencontre sur le tournage de Captain America: Brave New World.

Tl;dr Harrison Ford rejoint l’univers Marvel en tant que Président Ross.

Anthony Mackie loue l’humilité et le soutien de Ford sur le plateau.

Ford souhaite aider à élever le personnage de Mackie, le nouveau Captain America.

Harrison Ford : une étoile nouvelle dans l’univers Marvel

La nouvelle la plus électrisante de l’univers cinématographique Marvel de ces derniers temps est sans conteste la participation de l’immense Harrison Ford dans le rôle du Président Ross dans Captain America: Brave New World. L’acteur légendaire de Star Wars, connu pour ses rôles emblématiques tels qu’Indiana Jones et Han Solo, suscite une curiosité immense quant à sa collaboration avec l’équipe Marvel.

Une présence appréciée sur le plateau

Anthony Mackie, l’acteur principal de Captain America, a récemment partagé son expérience de travail avec Harrison Ford lors d’une interview sur le podcast The Playlist’s The Discourse. Il a fait l’éloge de Ford, décrivant comment, malgré son statut d’acteur de très haut calibre, Ford l’a soutenu tout au long du tournage. « Il a clairement montré que j’étais le numéro un sur la feuille d’appel. Et à cause de cela, tout le monde est tombé en ligne. »

Un soutien infaillible pour le nouveau Captain America

Il semble que Ford ait tout fait pour faciliter et rendre le processus de réalisation du film aussi réussi que possible. En traitant la performance de Mackie en tant que Captain America comme quelque chose d’important, le personnage est élevé dans la production d’une manière qui peut se transmettre à l’écran. « Il a dit, ‘Je suis ici pour te soutenir. Et je suis ici pour m’assurer qu’après la sortie de ce film, tout le monde connaît ton nom.’ »