Captain America 4 : tout savoir sur Brave New World

Dans le film Captain America: Brave New World de Marvel Studios, Sam Wilson va s'imposer comme le nouveau porteur du bouclier pour la première fois en solo.

Tl;dr Sam Wilson devient le nouveau Captain America dans Brave New World.

Le film, prévu pour 2025, explore les défis de Sam Wilson pour succéder à Steve Rogers.

Rumeurs de changements de casting, notamment de Seth Rollins, la star de la WWE.

Captain America 4 réunit d’anciens personnages et introduit de nouveaux héros du MCU.

Un nouveau Captain America sur grand écran

Dans le nouveau chapitre du Marvel Cinematic Universe (MCU), nous verrons Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie, prendre le bouclier de Captain America pour la première fois dans Captain America: Brave New World. Bien que plusieurs films et séries de la Phase 5 du MCU soient prévus avant sa sortie en 2024, les nouvelles concernant Captain America 4 sont déjà nombreuses.

Un héritage à assumer

Après que Steve Rogers ait renoncé à être Captain America à la fin d’Avengers: Endgame, The Falcon and the Winter Soldier a exploré les luttes de Sam Wilson pour accepter ou non le manteau de Captain America et tenter de respecter son héritage. Captain America: Brave New World sera la première occasion pour Sam Wilson de montrer pourquoi il est le digne successeur de Steve Rogers parmi les nombreux héros de l’héritage du MCU.

Des rumeurs de casting

Selon certaines rumeurs, Captain America 4 aurait subi des modifications supplémentaires, avec des rumeurs selon lesquelles Seth Rollins aurait été retirée de son rôle dans le film de Marvel. Il est également important de noter que la date de sortie de Captain America: Brave New World a été modifiée, le film étant désormais prévu pour le 14 février 2025, après avoir été récemment déplacé du 26 juillet 2024.

Un casting riche en surprises pour Captain America 4

Le grand écran accueillera le premier rôle principal de Sam Wilson en tant que Captain America du MCU. Parmi les personnages qui feront leur retour, nous retrouverons Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Cependant, suite au décès de l’acteur William Hurt, Harrison Ford reprendra le rôle pour sa première apparition en tant que Ross. L’une des plus grandes surprises du casting est le retour de Tim Blake Nelson dans le rôle de Samuel Sterns, alias The Leader, qui n’avait pas été vu dans le MCU depuis The Incredible Hulk en 2008.