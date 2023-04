Indiana Jones 5 proposera 25 minutes de Harrison Ford rajeuni, tout ceci grâce à une technologie innovante et diablement efficace.

Un jeune Harrison Ford sera affiché sur les écrans de cinéma pendant 25 minutes cet été, ceci grâce à l’aide d’un nouveau logiciel de Industrial Light & Magic (ILM). L’information que le film de LucasFilm, Indiana Jones et le Cadran de la destinée, proposerait un Harrison Ford rajeuni avait été dévoilé à la fin de l’année dernière, mais aujourd’hui, une interview du réalisateur James Mangold pour Total Film nous apprend que cette apparence comptera pour environ un cinquième de la durée du film.

Le cinquième opus des aventures d’Indiana Jones démarre avec une scène en 1944 – environ 8 ans après Indiana Jones et les Aventuriers de l’Arche perdue -. “Mon espoir est que, bien que l’on parle de cela en termes de technologie, vous le regardiez et que vous puissiez vous dire ‘Oh mon Dieu, ils ont retrouvé des images. C’est vraiment un truc qu’ils ont filmé il y a quarante ans'”, déclarait Kathleen Kennedy, présidente de LucasFilm et productrice, à Empire. Le reste de l’histoire du film se déroule en 1960, avec Indy en mission pour empêcher un retour du nazisme.

La nouvelle du retour d’Harrison Ford à sa trentaine survient quelques mois après que Disney, qui a produit le film avec LucasFilm, a annoncé, en fin d’année dernière, avoir mis au point une intelligence artificielle capable de faire paraître un acteur plus vieux ou plus jeune, et ce, assez facilement. Les chercheurs responsables de cette IA, connue sous le nom de FRAN (“face re-aging network”), expliquaient que cette dernière peut seulement fonctionner avec de vraies personnes s’il existe des images de ces mêmes personnes dans les poses voulues et avec l’éclairage adéquat, à un âge moins avancé.

Pour ce faire, des images d’Harrison Ford dans de précédents rôles ont été sorties des archives de Lucasfilm. L’acteur avait aussi joué avec des points sur son visage pour aider le système – et avec l’agilité d’un jeune homme, selon James Mangold -. Ensuite, la technologie fait rapidement son office. James Mangold “filmait Harrison le lundi comme, vous savez, un homme de 79 ans qui en joue un de 35, et [il] pouvait le voir sur les rush le mercredi avec sa tête déjà remplacée.”