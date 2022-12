Indiana Jones 5 : les dernières aventures d’Indy avec Harrison Ford

Indiana Jones and the Dial of Destiny est le nom officiel d'Indiana Jones 5.

Réalisé par James Mangold, le cinquième opus de la célèbre franchise cinématographique d’aventure mettra en scène Harrison Ford dans le rôle du légendaire archéologue du même nom ainsi que Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen.

Indiana Jones and the Dial of Destiny a été écrit par Jez Butterworth, John-Henry Butterworth et James Mangold. Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel ont produit le film, Steven Spielberg et George Lucas étant les producteurs exécutifs. En charge la musique de toutes les aventures d’Indiana Jones depuis Raiders of the Lost Ark en 1981, John Williams est de retour en tant que compositeur.

Un trailer pour Indiana Jones and the Dial of Destiny

Indiana Jones and the Dial of Destiny sortira le 30 juin 2023 au cinéma.