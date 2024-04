Steven Spielberg revient à la science-fiction avec un nouveau film sur les OVNIS

Un film original mystérieux centré sur une intrigue liée aux OVNIS est en préparation avec Steven Spielberg aux commandes.

Tl;dr Steven Spielberg revient au genre de la science-fiction.

Il réalisera un nouveau film mystérieux sur les OVNIS.

Le scénario sera écrit par David Koepp sur une idée originale de Steven Spielberg.

Cette nouveauté pourrait renouveler l’originalité de l’œuvre de Steven Spielberg.

Steven Spielberg prépare son retour dans l’univers de la science-fiction

Le cinéaste de renommée mondiale, Steven Spielberg, est sur le point de faire son grand retour dans l’arène de la science-fiction. Après avoir signé des thrillers à succès tels que Jaws en 1975, Steven Spielberg a su s’imposer comme un maître du genre avec des films acclamés tels que Close Encounters of the Third Kind. Il a également dirigé d’autres films de science-fiction notables incluant La Guerre des Mondes, Ready Player One ou encore E.T., l’extra-terrestre.

Un nouveau film mystérieux sur les OVNIS

Selon Variety, Steven Spielberg se prépare à diriger un nouveau film sur les OVNIS. Bien que très peu d’informations aient été révélées à ce sujet, on sait que ce film de science-fiction est basé sur une idée originale de Steven Spielberg. Le scénario sera rédigé par David Koepp. Les détails concernant l’histoire, le casting, la date de sortie et le titre restent encore à annoncer.

Un retour aux sources prometteur

Avant de s’illustrer dans des drames hollywoodiens traditionnels tels que Schindler’s List ou Lincoln, Spielberg était surtout connu pour ses films de genre comme Raiders of the Lost Arc, Jurassic Park et Close Encounters of the Third Kind. Son retour à la science-fiction pourrait lui permettre de retrouver cette fraîcheur qui caractérisait ses débuts.

Dans ses drames historiques récents, le travail de Steven Spielberg peut parfois sembler formel et prévisible, comme dans The Post. Bien que l’histoire y soit relativement captivante et l’interprétation solide, la musique grandiose et la structure conventionnelle du film ne peuvent empêcher une certaine mièvrerie.

Un nouvel élan pour Steven Spielberg ?

En s’éloignant du drame hollywoodien traditionnel, Steven Spielberg pourrait ainsi redonner de la fraîcheur à son œuvre. Le genre de la science-fiction, surtout avec une histoire originale, est prometteur pour Steven Spielberg, compte tenu de son succès passé dans ce domaine. Espérons que ce nouveau film sur les OVNIS saura être à la hauteur des attentes.