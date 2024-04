Pourquoi le réalisateur de Boy Kills World a douté de Bill Skarsgård ?

Le réalisateur Moritz Mohr a partagé ses doutes concernant le choix de Bill Skarsgård pour la comédie d'action Boy Kills World.

Moritz Mohr est revenu sur le choix de Bill Skarsgård pour le rôle principal de la comédie d’action Boy Kills World. En effet, l’acteur suédois est plus réputé pour ses performances dans des films dramatiques et d’horreur.

Dans Boy Kills World, Bill Skarsgård incarne un artiste martial sourd-muet cherchant à se venger des responsables de la mort de sa famille. Malgré le silence de son personnage, ses actions sont accompagnées d’un monologue intérieur unique, inspiré de son jeu vidéo préféré durant son enfance.

Malgré les doutes de Moritz Mohr sur la capacité de Bill Skarsgård à répondre aux exigences physiques du film, l’acteur s’est engagé dans un entraînement intensif. Moritz Mohr a même admis que Bill Skarsgård a parfois “surpassé les attentes”. Il s’agit d’un véritable tour de force pour l’acteur, qui a réussi à dépasser les attentes et à assurer une performance intense, saluée par de nombreux critiques.

Cependant, l’annonce de la participation de Bill Skarsgård au reboot du film The Crow a suscité des inquiétudes, en particulier en raison de son manque d’expérience en arts martiaux. Il est intéressant de noter que Bill Skarsgård a déjà fait ses preuves dans le domaine de l’action avec Boy Kills World, ce qui pourrait rassurer les fans concernant sa participation à The Crow.

D’après les commentaires de Moritz Mohr, l’avenir de Bill Skarsgård en tant qu’acteur principal pourrait s’ouvrir à une gamme plus large de rôles, bien au-delà du méchant d’horreur effrayant qu’il a souvent incarné. Nous attendons avec impatience de voir comment il continuera à évoluer et à surprendre le public.

On en pense quoi ?

Le parcours de Bill Skarsgård est une leçon d’adaptabilité et de détermination. Malgré les doutes initiaux, il a réussi à convaincre par son talent et son engagement. Son rôle dans Boy Kills World a non seulement prouvé qu’il pouvait s’attaquer à des rôles d’action, mais a également ouvert la voie à une plus grande diversité dans sa carrière. Ainsi, malgré les inquiétudes, il est probable que Bill Skarsgård surprenne une fois de plus dans le reboot de The Crow.