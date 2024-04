Les super-vilains Marvel dans Deadpool & Wolverine

La bande-annonce de Deadpool & Wolverine confirme que plusieurs méchants de Marvel feront leur apparition dans la suite des aventures de Wade Wilson.

Tl;dr Deadpool & Wolverine du réalisateur Shawn Levy sera rempli de surprises.

La bande-annonce confirme le retour de nombreux méchants de Marvel.

Le film mettra en vedette Hugh Jackman en tant que Wolverine et Ryan Reynolds en tant que Deadpool.

Des personnages emblématiques tels qu’Alioth, Pyro ou encore Lady Deathstrike seront présents.

Un mélange explosif de héros et de méchants

Le film tant attendu Deadpool & Wolverine s’annonce comme une véritable célébration du monde des super-héros. La bande-annonce a confirmé le retour de nombreux villains de l’univers Marvel, promettant des rencontres palpitantes pour notre duo de choc : Deadpool, interprété par Ryan Reynolds, et Wolverine, incarné par Hugh Jackman.

Une promesse de réjouissances pour les amateurs de super-héros

Le long-métrage est une véritable ode aux premiers films de super-héros des années 2000, en particulier ceux produits par 20th Century Fox. Le film met en scène une multitude de méchants confirmés par des clichés de tournage et d’autres apparitions dans la bande-annonce. Parmi eux, Alioth, une entité monstrueuse qui réside dans le vide, et Pyro (un mutant qui possède le pouvoir de contrôler toute source de feu), introduit dans X2: X-Men United.

Un casting impressionnant

On note aussi la présence de Kelly Hu dans le rôle de Lady Deathstrike, de Jason Flemyng en Azazel et de Dania Ramirez dans le rôle de Callisto. Sans oublier Tyler Mane qui reprend son rôle de Sabretooth et Ray Park dans celui de Toad. Enfin, le personnage de The Russian, un méchant de Marvel qui se bat habituellement contre Spider-Man et le Punisher, fait également une apparition.

Une célébration de l’univers Marvel

Le film est donc une véritable célébration de l’univers Marvel, faisant référence à de nombreux films de super-héros des années 2000. Le casting impressionnant et la présence de nombreux méchants emblématiques promettent un spectacle inoubliable pour les fans de l’univers Marvel.