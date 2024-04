Kraven the Hunter sortira au cinéma après Venom 3

Sony Pictures Entertainment a annoncé le report du film Kraven the Hunter de quatre mois, faisant de son lancement un événement postérieur à celui de Venom 3.

Tl;dr Kraven the Hunter du réalisateur J. C. Chandor est reporté de quatre mois.

La sortie du film se fera après celle de Venom 3.

Le choix du report est considéré comme intelligent par Sony Pictures Entertainment .

Kraven the Hunter fait partie de l’univers Spider-Man de Sony (ou Sony’s Spider-Man Universe).

Un changement de cap pour Sony Pictures Entertainment

Le géant cinématographique Sony Pictures Entertainment a officiellement annoncé le report de la sortie du film Kraven the Hunter, initialement prévu pour cet été. Ce film, qui devait initialement ouvrir le bal de l’univers Spider-Man de Sony, ne sortira désormais que le 13 décembre 2024, soit quatre mois plus tard que prévu. La nouvelle date de sortie le place après Venom: The Last Dance, dont la sortie est prévue pour le 25 octobre 2024.

Un casting de choix pour Kraven the Hunter

Le film explore l’histoire d’origine de son méchant titulaire, Spider-Man, interprété par Aaron Taylor-Johnson. Le casting de Kraven the Hunter comprend également Russell Crowe, Ariana Debose, Fred Hechinger, Christopher Abbott, Alessandro Nivola et Levi Miller.

Une décision stratégique pour Sony Pictures Entertainment

La décision de reporter la sortie de Kraven the Hunter intervient en plein remaniement du calendrier de Sony. Le studio a également reporté son prochain film Karate Kid en raison du retard de tournage de la saison 6 de Cobra Kai. Par ailleurs, Sony Pictures Entertainment est en train de réévaluer ses plans pour sa franchise Marvel en live-action, après l’échec critique et commercial de Madame Web, sorti en 2024.

Le report : une aubaine pour Kraven the Hunter ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le report de la sortie de Kraven the Hunter pourrait se révéler avantageux pour Sony. En effet, les films Venom continuent de cartonner au box-office. Par conséquent, permettre à la dernière partie de la trilogie de Tom Hardy de sortir en premier pourrait aider la franchise à se remettre sur les rails.