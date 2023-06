Kraven the Hunter : les origines d’un méchant emblématique de Marvel au cinéma

Le premier film classé R de Sony Pictures Entertainment issu de l'univers Marvel.

Porté par l’acteur britannique Aaron Taylor-Johnson, le long-métrage Kraven the Hunter (réalisé par J.C. Chandor à partir d’un scénario d’Art Marcum, Matt Holloway et Richard Wenk) retrace l’épopée qui a conduit Sergei Kravinoff à devenir l’un des méchants les plus emblématiques de Marvel. Dans les comics, il a rencontré Venom, Black Panther, Tigra ou encore Doctor Octopus, tout en étant l’un des ennemis les plus connus et les plus redoutables de Spider-Man.

Villains aren’t born. They’re made. Aaron Taylor-Johnson is #KravenTheHunter – exclusively in movie theaters October. pic.twitter.com/Q4dCvbaYDa — Kraven The Hunter (@KravenTheMovie) June 19, 2023

Le casting de Kraven the Hunter comprend également les acteurs Russell Crowe dans le rôle de Nikolai Kravinoff, le père de Sergei Kravinoff, Ariana DeBose dans le rôle de Calypso, Fred Hechinger dans le rôle de Dmitri Smerdyakov/Chameleon, Alessandro Nivola dans le rôle d’Aleksei Sytsevich/Rhino et Christopher Abbott dans le rôle de l’Étranger.

Un trailer pour Kraven the Hunter

Initialement prévu pour janvier dernier, Kraven the Hunter sera diffusé dans les salles obscures à partir du 6 octobre prochain. Avi Arad, Matt Tolmach et David Householter sont les producteurs de Kraven the Hunter pour Sony Pictures Entertainment et Marvel Studios.

Kraven a fait ses débuts au cinéma dans le film d’animation Spider-Man : Across the Spider-Verse, en tant que prisonnier de la Spider-Society, tandis qu’Aaron Taylor-Johnson incarnera la version live-action dans le Sony’s Spider-Man Universe (SSU) avec Kraven the Hunter.