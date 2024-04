Sony pourrait racheter Paramount en partenariat avec Apollo Global Management

Paramount est actuellement en pourparlers exclusifs pour fusionner avec Skydance Media, mais Sony et la société de capital-investissement Apollo Global Management sont en embuscade pour une acquisition du conglomérat de médias américain.

Une acquisition majeure pour Sony

Sony pourrait bien élargir son empire dans le monde du cinéma et de la télévision. En effet, selon The New York Times, le géant japonais du divertissement prévoit de s’allier avec Apollo Global Management pour faire l’acquisition de Paramount. Cette entreprise, autrefois connue sous le nom de ViacomCBS et actuellement sous le contrôle de National Amusements, a connu de nombreuses transformations depuis sa création en 1914 sous le nom de Paramount Pictures.

Un rachat controversé ?

Cependant, cette transaction n’est pas encore conclue. Des discussions exclusives sont en cours concernant une éventuelle fusion de Paramount avec Skydance Media, une éventualité qui n’a pas rencontré l’approbation des actionnaires. L’achat potentiel de Paramount par Sony et Apollo Global Management, mené en partie par Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures Entertainment, permettrait à Paramount de devenir une des marques du groupe Sony.

Paramount racheté par Sony : les conséquences

Si cet acquisition se concrétise, Sony deviendrait un véritable titan des médias, réunissant de nombreuses marques et labels sous son aile. Actuellement, Paramount compte six principales unités, toutes dotées de leurs propres filiales. Parmi celles-ci, on retrouve Paramount Streaming, Paramount Media Networks, Paramount Pictures, CBS Entertainment Group, Paramount International Networks, et Paramount Consumer Products and Experiences.

Un catalogue impressionnant

Avec l’acquisition de Paramount Pictures, Sony hériterait d’une vaste bibliothèque de titres. Parmi les succès récents de l’entreprise, on compte le blockbuster Top Gun: Maverick, le film d’horreur original Smile, et le biopic populaire Bob Marley: One Love. De plus, Sony pourrait potentiellement bénéficier de futurs succès tels que A Quiet Place: Day One, Smile 2, et Sonic the Hedgehog 3, sans oublier les suites de Mission: Impossible 8, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2, et Aang: The Last Airbender.