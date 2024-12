Creature Commandos : l’hommage de DC Studios à une histoire classique de Superman

Le logo des studios DC rend un vibrant hommage à une histoire classique de Superman : Creature Commandos.

Tl;dr Creature Commandos est la première série animée de DC Studios.

Le logo animé de DC rend hommage à une image emblématique de Superman.

DC Studios s’appuie sur l’image de Superman pour construire sa marque.

Un hommage à la tradition des comics

Les deux premiers épisodes de Creature Commandos viennent de faire leurs débuts sur MAX, marquant officiellement le départ de l’Univers DC de James Gunn et Peter Safran. Et le logo animé de DC Studios, qui accompagne cette nouvelle aventure, rend un hommage appuyé à une image emblématique de Superman, ancrant ainsi le studio dans la riche tradition des comics.

Superman, pilier de l’industrie des comics

Au début des années 1930, les comics n’étaient que des recueils de bandes dessinées de journaux. Mais l’engouement pour ces publications a conduit les éditeurs à créer de nouveaux contenus, préfigurant le format actuel des comics. Ce n’est qu’en juin 1938, avec l’apparition de Superman dans Action Comics #1, que les comics sont passés de nouveauté à industrie à part entière.

Après le succès fulgurant de Superman dans Action Comics #1, DC Comics a lancé Superman #1 en 1939. Ce numéro présentait une des images les plus emblématiques de l’histoire du comic : Superman brisant des chaînes sur sa poitrine. Cette image a été si fondamentale pour l’identité de Superman que DC Comics l’a finalement déposée comme marque.

Une image emblématique pour un logo

Depuis l’enregistrement de la marque en 1941, l’image de Superman brisant des chaînes est devenue un motif récurrent dans l’histoire de la publication de Superman. En choisissant cette image pour leur logo animé, DC Studios souligne son engagement envers Superman et la riche tradition des comics.

Il ne fait aucun doute que l’image de Superman brisant des chaînes sur le nouveau logo animé de DC Studios est exactement la même que celle qui est apparue pour la première fois sur la couverture arrière de Superman #1. Cela nous dit deux choses sur DC Studios. D’une part, DC Studios construit sa marque sur les épaules de Superman. D’autre part, DC Studios est dirigé par des passionnés qui montrent leur respect pour le super-héros et les artistes qui ont tout commencé.

Creature Commandos, prélude à une série Superman

Si Creature Commandos ne peut répondre à toutes nos questions sur l’Univers DC, la série nous donne un avant-goût de ce que sera le prochain Superman. Et il est rafraîchissant de voir que même dans un projet animé indépendant, DC Studios réaffirme son engagement envers Superman. Car aussi essentiel que soit Batman pour l’Univers DC, Superman l’est tout autant, et il devrait prendre un rôle plus important dans l’Univers DC.