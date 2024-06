Le nouveau DC Universe va se lancer avec Creature Commandos

Avec Creature Commandos en tête d'affiche, le DC Universe se lance dans une nouvelle ère, promettant des récits captivants et des personnages inoubliables qui repoussent les frontières du genre.

Tl;dr Creature Commandos est une série animée pour adultes produite par Bobby Pills.

Elle sortira en décembre 2024 sur Max.

Creature Commandos suit The Suicide Squad et Peacemaker.

Des personnages de Creature Commandos apparaîtront dans le prochain film Superman.

Creature Commandos anime le nouveau DC Universe

La première incursion du DC Universe dans l’animation pour adultes est sur le point de débuter. Creature Commandos rassemble un casting étoilé, mêlant acteurs de retour et nouveaux venus dans l’univers DC. Tous les regards sont tournés vers cette série, seul projet DCU de 2024.

La première de Creature Commandos a été annoncée pour décembre prochain lors du Festival International de l’Animation à Annecy. Après des rapports controversés sur un éventuel report à 2025, il est maintenant fermement confirmé que le calendrier des sorties du DCU commence en décembre avec Creature Commandos.

Une suite pour The Suicide Squad et Peacemaker

La série animée DCU est décrite comme “une suite de The Suicide Squad et Peacemaker“. Plus de détails et peut-être une bande-annonce pour Creature Commandos pourraient être révélés d’ici la fin de la semaine.

Creature Commandos et le futur du DCU

Creature Commandos, composé de sept épisodes écrits et réalisés par James Gunn, pourrait se terminer en janvier ou février de l’année suivante, selon la semaine de décembre où le premier épisode de la série sera diffusé. Par ailleurs, il a été révélé que des personnages de Creature Commandos apparaîtront dans le prochain film Superman, bien que les acteurs concernés n’aient pas été mentionnés.