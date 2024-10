Le DC Universe a déjà préparé une histoire déchirante sur Krypto, le chien de Superman

Le DC Universe a déjà préparé une histoire dévastatrice pour Krypto.

Tl;dr Confirmation de l’apparition de Krypto dans le reboot de Superman.

Krypto pourrait être adapté dans un scénario de Supergirl: Woman of Tomorrow.

Possibilité d’une intrigue basée sur le sort de Krypto dans la série de comics.

Le super chien Krypto fait son apparition

La confirmation de la présence de Krypto, le super chien, dans le reboot de Superman du DCU, porté par David Corenswet et Rachel Brosnahan, a suscité l’enthousiasme des fans. Le réalisateur James Gunn, en offrant quelques aperçus du film attendu pour 2025, a dévoilé une affiche de Corenswet dans le rôle de Clark Kent, accompagné de son chien Krypto, plus connu sous le nom de Superdog dans les comics DC.

Le réalisateur a affirmé avoir été inspiré par son propre chien pour intégrer Krypto dans le DCU. Cette avancée est d’autant plus excitante que le fidèle compagnon de Clark n’a pas eu l’occasion de briller dans les projets en live-action précédents.

Un destin potentiellement tragique pour Krypto

Il existe un scénario de comics qui pourrait être adapté au grand écran et qui impliquerait une destinée tragique pour Krypto. En effet, après la sortie de Superman en 2025, le film Supergirl: Woman of Tomorrow avec Milly Alcock est prévu pour 2026. Si le synopsis exact reste inconnu, le titre du film pourrait donner une idée de l’intrigue, basée sur la série de comics éponyme.

Dans cette série, Krypto apparait comme le fidèle acolyte de Kara. Cependant, le premier numéro se termine sur une note tragique avec l’empoisonnement de Krypto, poussant Kara à entreprendre un voyage pour trouver un antidote.

Une lueur d’espoir pour le super chien

La présence de Krypto dans Superman n’implique pas nécessairement un sort funeste pour le Superchien dans le DCU. Si Supergirl n’apparait pas dans Superman et se trouve déjà dans l’espace suite à la destruction de sa planète, Krypto pourrait éviter son funeste destin. En effet, sa présence sur Terre avec Clark pourrait indiquer qu’il n’est pas en danger.

Dans les comics, le sort de Krypto est un élément clé de l’histoire de Kara dans Woman of Tomorrow. Il ne serait donc pas surprenant que cet aspect de l’histoire soit adapté au cinéma. Cependant, une révélation de dernière minute dans le dernier numéro de Woman of Tomorrow nous apprend que Krypto va bien, et que Kara a menti à Ruthye pour lui donner une leçon sur le passé.