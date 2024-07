Le DCU pourrait trancher plus tôt que prévu le débat Superman vs Homelander

Homelander de "The Boys" pourrait rencontrer Superman dans le nouveau DCU.

Un nouveau DCU est en préparation, avec le premier film live-action prévu pour 2025.

D’autres personnages DCU pourraient apparaître, notamment Apollo et Midnighter.

Une confrontation entre Superman et Apollo, et une autre entre Batman et Midnighter, sont envisageables.

Le nouveau DCU prépare une rencontre Homelander-Superman

Dans le nouvel univers DC (DCU), une rencontre entre Homelander, antagoniste principal de la série The Boys d’Amazon, et Superman pourrait se produire plus tôt que prévu. Homelander, le leader de l’équipe de super-héros gérée par une entreprise, The Seven, est connu pour son caractère corrompu et sa parodie de Superman, le dernier fils de Krypton.

Un nouveau DCU en route

Le nouveau DCU, dirigé par James Gunn et Peter Safran, est en préparation. Le coup d’envoi sera donné avec la série animée Creature Commandos, mais le véritable début se fera avec le premier film live-action, Superman, prévu pour 2025 et mettant en vedette David Corenswet dans le rôle du Homme d’Acier. La présence de personnages secondaires dans Superman et les futurs projets DCU laisse envisager une confrontation entre Kal-El et le Homelander de DC.

Apollo et Midnighter pourraient rejoindre le DCU

María Gabriela De Faría est annoncée pour jouer Angela Spica, alias The Engineer, dans Superman. Spica fait partie de l’équipe moralement ambiguë The Authority. La présence de membres de The Authority dans le futur DCU laisse présager une confrontation entre Superman et Apollo, autre membre de The Authority. De plus, avec l’arrivée de The Authority dans le DCU, il est fort probable que Midnighter, parodie de Batman, fasse son apparition.

Confrontations en perspective

Les similitudes entre Apollo et Superman, et entre Midnighter et Batman, pourraient donner lieu à des affrontements épiques. De plus, l’existence simultanée de ces quatre héros dans le même univers cinématographique ne peut être ignorée par les studios DC. Il sera donc passionnant de voir ce qui se passera lorsque ces rencontres auront lieu dans le nouvel univers.