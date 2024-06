Superman 2025 : L’origine du héros n’a pas besoin d’être parfaite

Le film de 2025, Superman, doit relancer le DCU.

David Corenswet reprend le rôle de Superman sans réciter l’origine du personnage.

L’histoire d’origine de Superman est évitée, le personnage étant déjà établi.

Le film est une tentative de revitaliser le genre des super-héros au cinéma.

Un nouveau départ pour Superman

En 2025, le grand écran accueillera à nouveau l’homme d’acier en chair et en os avec Superman, marquant le début du nouvel Univers Cinématographique DC (DCU). Ce renouveau cinématographique, qui suit les erreurs commises par le DCEU, promet d’offrir des perspectives inédites sur des personnages bien établis et d’introduire des personnages moins connus du grand public.

Un Superman rajeuni

David Corenswet, succédera à Henry Cavill dans le rôle de Superman. Le départ de Cavill avait suscité de vives réactions parmi les fans de Superman, mais le choix de DC Studios de présenter une version plus jeune du personnage a justifié ce changement. Le film Superman innovera en ne racontant pas l’histoire originale de l’homme d’acier, préférant plonger directement dans un univers où les super-héros existent déjà et où Superman est en activité depuis un certain temps.

Un nom déjà établi

L’histoire originale de Superman a été racontée à maintes reprises, au cinéma et à la télévision, en live-action comme en animation. Il est donc logique de partir du postulat que même les spectateurs les plus occasionnels connaissent l’origine de Superman. Ainsi, le film de 2025 évitera une répétition en faisant de “Superman” une identité déjà bien établie pour Clark Kent.

Un vent de fraîcheur sur le genre des super-héros

L’abondance de nouveaux personnages DC dans Superman a suscité un grand intérêt. Au lieu de présenter encore une fois les origines de Superman et ses premières aventures sous ce nom, le film promet une histoire presque entièrement nouvelle dans un monde où les super-héros ne sont pas une nouveauté. C’est une réponse appropriée à l’évolution des attentes du public par rapport au genre des super-héros.