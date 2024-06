Deux nouvelles franchises attendent Henry Cavill après “The Witcher” et “Superman”

Henry Cavill quitte "Superman" et "The Witcher" pour de nouveaux projets.

Henry Cavill : de Superman à d’autres horizons cinématographiques

Connu pour son rôle de Superman dans l’Univers Cinématographique DC, Henry Cavill a depuis quitté cette franchise ainsi que la série télévisée Netflix The Witcher. Malgré ces départs, l’acteur britannique ne manque pas de projets prometteurs.

Highlander et Warhammer 40 000 : les futurs projets majeurs de Cavill

Le plus remarquable est sans doute le reboot du film fantastique de 1986, Highlander. Évoquant l’histoire d’un guerrier celte immortel, le film original a engendré une franchise culte. Avec Chad Stahelski, réalisateur de la série John Wick, à la barre et Cavill en tête d’affiche, ce reboot a le potentiel de devenir un blockbuster.

En parallèle, Cavill se lance dans l’univers de Warhammer 40,000, un jeu de guerre miniature développé par Games Workshop. Jouissant d’une riche mythologie, le jeu offre un vaste univers à explorer pour une éventuelle franchise cinématographique. Cavill ne se contente pas d’y jouer un rôle, il endosse également le rôle de producteur.

Un possible passage à l’univers Marvel et d’autres rôles en vue

Par ailleurs, des rumeurs persistantes suggèrent que Cavill pourrait rejoindre l’univers cinématographique Marvel (MCU). Aucune confirmation n’a été apportée, mais l’acteur a été évoqué par les fans pour reprendre le rôle de Wolverine, ou celui de Captain Britain.

Outre ces projets, Cavill reste un acteur très demandé. On le retrouvera notamment dans le thriller d’action In the Grey, réalisé par Guy Ritchie, et peut-être dans un troisième volet des Enola Holmes, où il incarne Sherlock Holmes. Enfin, il prêtera sa voix à un personnage non divulgué dans le jeu vidéo Squadron 42.