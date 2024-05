Comment regarder les films Wolverine dans l’ordre chronologique

Voici l'ordre chronologique pour suivre les aventures de Logan, alias Wolverine, dans l'univers cinématographique de Marvel.

Tl;dr Hugh Jackman a incarné le super-héros Wolverine dans neuf films.

Le personnage a traversé une chronologie complexe dans la franchise X-Men.

Wolverine apparaîtra de nouveau dans le film Deadpool & Wolverine en 2024.

La chronologie de Wolverine est à suivre de son point de vue, malgré les incohérences de la franchise.

L’évolution de Wolverine à travers la franchise X-Men

Le personnage de Wolverine, interprété par Hugh Jackman, est devenu le fer de lance de la franchise X-Men de la Fox, apparaissant dans la majorité de ses films à travers une chronologie complexe. Jackman reprendra son rôle dans l’univers cinématographique Marvel avec le film Deadpool & Wolverine en 2024. Alors, il est intéressant de voir comment Logan s’est développé à travers les films dans l’ordre chronologique.

Le voyage à travers le temps de Wolverine

Il convient de noter que Wolverine a réinitialisé la chronologie du film X-Men dans X-Men: Days of Future Past, compliquant une partie de la chronologie X-Men. Pour cet article, la chronologie de Wolverine sera dictée par sa perspective. Cela place Days of Future Past plus tard dans la chronologie, car c’est la conscience de Logan en 2023, qui a vécu tous les événements précédents, qui a voyagé en arrière jusqu’en 1975.

La place de Wolverine dans la franchise X-Men

Wolverine est apparu pour la première fois dans le premier film X-Men en 2000, sa performance iconique ayant contribué à établir la franchise. Il a par la suite joué un rôle principal dans ses deux suites, avant d’obtenir son propre film solo. Malgré les critiques négatives de X-Men Origins: Wolverine, cela a conduit à deux autres suites, The Wolverine et le très acclamé Logan.

Le rôle de Wolverine dans l’univers Marvel

Il n’est pas clair si le Wolverine dans Deadpool & Wolverine sera issu d’une chronologie établie ou d’un variant d’un univers différent. Cependant, compte tenu de toutes les allusions à la franchise Fox et à Wolverine sauvant l’univers dans la bande-annonce de Deadpool & Wolverine, il pourrait s’agir du Wolverine de Days of Future Past. Ce serait le Wolverine de la trilogie originale, des deux premiers films Wolverine et de First Class.