Pourquoi Wolverine n’est jamais appelé par son vrai nom dans les films Marvel ?

Dans la majorité des films X-Men de Fox, Wolverine est souvent désigné sous le nom de Logan. Cependant, malgré le fait que tout le monde l'appelle ainsi, ce n'est pas son véritable nom.

Connu pour ses griffes acérées et son caractère indomptable, Wolverine est un personnage emblématique de l’univers de Marvel. Cependant, une question intrigue souvent les fans : pourquoi est-il souvent appelé Logan dans les films X-Men ?

Dans l’univers des X-Men, le nom de Wolverine est sujet à confusion. Bien que la plupart des fans de Marvel l’identifient sous le nom de Logan, ce n’est pas son véritable nom. Son vrai nom est révélé dans le film X-Men Origins: Wolverine, où l’on découvre qu’il s’appelle en réalité James Howlett.

Dans ce film, on assiste à un flashback de l’enfance de Logan, où il est révélé que James Howlett est en fait le fils du gardien de la famille, Thomas Logan. Après avoir tué son véritable père, Thomas Logan, les griffes osseuses de James se manifestent pour la première fois. Il prend alors le nom de “Logan”, donné par son amie d’enfance Rose, comme déguisement lorsqu’il est en fuite.

Toutefois, l’histoire ne s’arrête pas là. À la fin de X-Men Origins: Wolverine, Stryker tire sur Wolverine avec une balle en adamantium, espérant le tuer. Si Wolverine survit, il perd la mémoire, oubliant même son propre nom. Il ne lui reste que ses plaques d’identité de l’équipe X sur lesquelles est inscrit “Logan”. Ainsi, Wolverine devient Logan.

L’histoire de Wolverine est fascinante et complexe, tout comme son personnage. Son identité multiple, entre James Howlett, Logan et Wolverine, reflète les divers aspects de sa personnalité et son histoire tumultueuse. Il est intéressant de noter comment le nom “Logan”, même s’il n’est pas son véritable nom, est devenu synonyme de Wolverine, démontrant le pouvoir des surnoms et des identités choisies dans la construction de notre identité.