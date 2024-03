L’âge réel des acteurs de Spider-Man lorsqu’ils incarnaient l’adolescent Peter Parker

Dans chaque adaptation cinématographique, Spider-Man est un lycéen, bien que les acteurs qui l'ont incarné n'étaient pas vraiment des adolescents.

Tl;dr Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland ont tous joué Spider-Man à un âge plus avancé que le personnage de Marvel.

Tobey Maguire avait 26 ans lorsqu’il a commencé à jouer le rôle de Spider-Man, qui avait 17 ans.

Andrew Garfield, le plus âgé des trois, avait 27 ans lorsqu’il a commencé à jouer le rôle de Spider-Man, qui avait 17 ans.

Tom Holland était le plus proche de l’âge de Spider-Man, avec 18 ans lorsqu’il a commencé à jouer le rôle de Spider-Man, qui avait 15 ans.

Spider-Man : une question d’âge

Depuis sa première apparition dans les années 1970, Spider-Man a toujours été incarné à l’écran par des acteurs plus âgés que le personnage lui-même. Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland ont tous enfilé le costume de l’homme-araignée, mais aucun d’eux n’était un adolescent au moment de leur casting.

Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland : trois acteurs pour un rôle

Dans la première série de films Spider-Man, réalisée par Sam Raimi, Tobey Maguire a été choisi pour incarner Peter Parker, alias Spider-Man. Alors que le personnage était censé avoir 17 ans, Maguire avait déjà 26 ans lorsqu’il a commencé à tourner le film. Par la suite, Andrew Garfield et Tom Holland ont repris le rôle, mais ils étaient également plus âgés que leur personnage.

L’écart d’âge entre les acteurs et leur personnage

Andrew Garfield était le plus âgé des trois acteurs à jouer Spider-Man. Il avait 27 ans lorsqu’il a commencé à jouer le rôle, qui était une fois de plus présenté comme un adolescent de 17 ans. Tom Holland, quant à lui, était le plus proche de l’âge de son personnage. Il avait 18 ans lorsqu’il a commencé à jouer Spider-Man, qui était censé avoir 15 ans.