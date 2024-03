Nouvelle mise à jour PS5 améliorant le son de votre manette, disponible aujourd’hui

Il vous offre également l'option de régler la luminosité de l'indicateur de puissance.

Tl;dr Mise à jour du système PlayStation 5 améliorant le son de la manette.

Ajout de réglages de luminosité pour l’indicateur de puissance de la PS5.

Partage d’écran permettant l’ajout de pointeurs et d’emoji.

Améliorations de performance et de stabilité pour le système.

Sony améliore l’expérience sur PlayStation 5

Sony vient de publier une nouvelle mise à jour du système PlayStation 5 qui améliore l’expérience utilisateur sur plusieurs points. La manette de la PS5 offre désormais un son plus clair, le partage d’écran est plus immersif et l’indicateur de puissance est réglable.

Une qualité sonore accrue pour les manettes

La mise à jour de l’activité 9.00 de la PS5, récemment disponible pour les propriétaires de PS5, améliore le rendu sonore des manettes DualSense et DualSense Edge. Les haut-parleurs intégrés aux manettes sont plus puissants, offrant une meilleure clarté sonore lors de la diffusion des sons en jeu et des discussions vocales. Selon Sony, l’application d’un nouveau “modèle d’apprentissage automatique de l’IA” permet de supprimer les bruits de fond provenant des pressions des boutons et de l’audio du jeu, améliorant ainsi la qualité des dialogues vocaux.

Personnalisation de la luminosité et partage d’écran amélioré

Cette mise à jour apporte également des ajustements de luminosité pour l’indicateur de puissance de la PS5. Il est maintenant possible de choisir entre trois niveaux de luminosité : faible, moyen et élevé, en suivant le chemin Paramètres > Système > Bip et Lumière > Luminosité.

La fonctionnalité Partage d’écran, qui permet de diffuser votre jeu directement depuis la console, s’enrichit. Vos spectateurs peuvent maintenant utiliser un pointeur pour indiquer des emplacements sur l’écran et peuvent également envoyer des réactions emoji mettant en lumière vos victoires et vos échecs.

Performances et stabilité renforcées

Le logiciel de la PS5 a été amélioré : la mise à jour 9.00 ajoute des emoji Unicode 15.1 aux messages, et des améliorations de performances et de stabilité ont été apportées aussi bien au niveau du système qu’aux manettes DualSense, au casque PlayStation VR2 et au contrôleur d’Access.