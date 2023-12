Découvrez la PlayStation 5 au design de la PS1 !

L'ex-chef de PlayStation, Jim Ryan, a reçu la console en question.

Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment (SIE), a reçu un cadeau d’adieu très spécial avant son départ à la retraite en mars 2024. Yuichi Haga, à la tête de la diversité, de l’équité, et de l’inclusion chez SIE, a publié une photo de ce présent insolite : une PlayStation 5 revêtue de l’allure rétro de la toute première console de PlayStation.

Cette PS5 est unique en son genre : elle n’est pas une version slim, mais une reproduction fidèle du design de la PS1, avec une finition grise et le logo “PS” aux quatre couleurs classiques. Même la manette DualSense n’a pas échappé à cette touche rétro, se déguisant en DualShock 1, avec un câble et un couvercle de prise mignon qui s’adapte au port USB-C à l’avant de la PS5. Pour couronner le tout, l’équipe de Ryan a conçu une pochette spéciale en hommage à l’emballage original de la PS1.

Sad I won’t be around for #TheGameAwards but I couldn’t pass up the chance to go to Jim Ryan’s thank you party and be around some legends and this one of a kind “Jim Ryan” PS5 with PS1 style. pic.twitter.com/WP7qwtxDI0

— 🎮Yuichi (@InstallBase) December 7, 2023