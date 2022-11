Remedy confirme que Control 2 arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC

Control 2 arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. La promesse est grande pour les fans.

Les joueurs, quelle que soit leur plateforme de prédilection, y sont désormais habitués depuis longtemps. La sortie d’un titre se fait souvent sur un nombre limité de plateformes, les autres arrivant plus tard. Il faut parfois attendre longtemps, très longtemps avant de voir débarquer tel ou tel jeu sur telle ou telle plateforme. Aujourd’hui, nous apprenons une bonne nouvelle pour le jeu Control 2.

Control 2 arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC

Remedy n’a pas encore dévoilé le spin-off de son jeu de coop Control, mais cela n’empêche pas le développeur de lancer une vraie suite. L’entreprise et l’éditeur 505 Games ont annoncé le développement conjoint de Control 2 pour PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où les deux sociétés avaient annoncé un titre “à plus gros budget” (il s’agissait donc de la suite qui nous intéresse aujourd’hui) l’année dernière, mais c’est une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui avaient apprécié le premier opus.

La promesse est grande pour les fans

Les créateurs n’ont pas partagé le moindre détail de l’histoire ou des mécaniques de jeu, pas même une date de sortie. Même l’image teaser en partage bien trop tôt, si ce n’est ce qui ressemble à un Control Point. Control 2 utilisera toujours le moteur Northlight de Remedy, cependant, avec un budget de 51,5 millions de dollars. Le travail est encore à l'”étape des concepts”, selon Remedy.

La volonté de faire une suite est tout à fait logique et compréhensible étant donné le grand succès du jeu original et malgré le manque d’actualités concernant le spinoff. Control s’est écoulé à 3 millions d’exemplaires depuis son lancement en 2019 et 1 million de ces copies ont atterri entre les mains des joueurs depuis le mois de juin l’année dernière. Le jeu d’action à la troisième personne avait aussi reçu de très bonnes critiques, avec pas moins de 20 récompenses “jeu de l’année”. Autrement dit, la licence a déjà rencontré un énorme succès. Remedy et 505 Games entendent bien en profiter pleinement.