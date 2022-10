Disney+ prend enfin en charge la 4K HDR sur PlayStation 5. Disney aura mis le temps, mais mieux vaut tard que jamais.

La dernière version de l’app Disney+ pour la PlayStation 5 permet enfin de lire en 4K HDR. Disney vient d’annoncer la nouvelle. Après l’avoir installée, vous pourrez regarder vos contenus Disney préférés, y compris les derniers films et séries Marvel ou Star Wars, en UltraHD et HDR10. Jusqu’à maintenant, l’application n’était qu’un simple portage de la version PS4 et il fallait donc se contenter de la résolution 1080p.

“Une part importante de notre stratégie d’expansion mondiale est de répondre aux clients où qu’ils soient”, déclarait le vice-président produit pour le streaming chez Disney. “La possibilité de prendre en charge le streaming vidéo en 4K HDR sur la plateforme permettra aussi d’améliorer l’expérience de visionnage pour les fans.”

Difficile de contester cette déclaration, évidemment, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Disney aura mis un certain temps pour proposer cette fonctionnalité. Ses principaux concurrents que sont Netflix, HBO Max et Prime Video permettent la lecture en 4K sur PS5 depuis un certain temps maintenant.

Et bien que la 4K HDR10 soit une bonne chose, la PS5 ne prend pas en charge le format Dolby Vision, bien plus intéressant, et ne sait pas non plus gérer l’audio Dolby Atmos (excepté pour les Blu-rays). Mais plus important, utiliser une PS5 (ou une Xbox Series X) pour le streaming est un vrai gâchis d’électricité. La console consomme environ 70 watts, tandis que les derniers appareils Google Chromecast, Roku ou Apple TV ne consomment que 3 à 6 watts. Dans tous les cas, vous pouvez désormais télécharger la nouvelle version de l’app Disney+ pour PS5 depuis l’onglet media de l’écran d’accueil de la console.