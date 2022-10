La manette Sony DualSense Edge vaut-elle son prix ?

La manette DualSense Edge commercialisée par Sony en janvier est une manette pro très complète. Et très onéreuse. Vaut-elle vraiment le prix demandé ?

La manette DualSense de la PlayStation 5 est ce que beaucoup préfèrent de la dernière console de Sony. Confortable à tenir, bien réalisée et bien finie, des gâchettes adaptatives et un retour haptique qui confèrent une vraie immersion tactile à votre expérience de jeu. Mais Sony proposera bientôt une autre version, la DualSense Edge, qui promet d’aller encore plus loin, avec davantage de boutons et de personnalisation.

La DualSense Edge est une manette “pro”, comme la Microsoft Xbox Elite. Ces accessoires proposent des fonctionnalités haut de gamme ciblant les joueurs les plus exigeants, professionnels ou non. La DualSense Edge, par exemple, inclut plusieurs améliorations, dont :

Des fonctions de personnalisation de boutons

La possibilité d’enregistrer et de changer à la volée entre différentes configurations

Deux palettes programmables à l’arrière de la manette

Plusieurs modules amovibles de joysticks

Longueurs de gâchettes, sensibilité des sticks et des vibrations ajustables

Cadenas pour le câble de recharge

Intégration avec l’interface système PS5 pour des ajustements des paramètres rapides

La DualSense Edge sera disponible le 26 janvier 2023 au tarif de 239,99 €. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui.

Pour remettre ce tarif en perspective, vous pouvez acheter une manette DualSense standard neuve pour 69,99 €. La plupart des jeux PS5 coûtent entre 70 et 80 €. La PS5 elle-même coûte 450 € (sans le lecteur de disque) ou 550 € (avec). Vous pouvez donc acheter trois manettes DualSense ou trois nouveaux jeux, ou une demi-console PS5, pour le prix d’une DualSense Edge.

La DualSense Edge vaut-elle son prix ?

La réponse courte est : non. Mais cela ne veut pas dire qu’elle ne convient pas à qui que ce soit. 240 € est un véritable investissement, mais ce n’est pas si éloigné par rapport à d’autres manettes pro. Par exemple, la manette Microsoft Elite 2 pour Xbox coûte entre 150 et 180 € selon le modèle.

Il y a aussi des manettes pro tierces compatibles avec la PS5 qui coûtent peu ou prou le même tarif, comme la Hexgaming RIVAL Premium ou la gamme de manettes pro personnalisable chez Scuf. Il y en a aussi de moins onéreuses, mais soit elles ne sont pas compatibles avec la PS5, soit leurs fonctionnalités ou leur qualité de fabrication sont loin de ces autres modèles.

Les manettes tierces ont leurs propres fonctionnalités uniques, comme des boutons supplémentaires, mais la DualSense Edge fait mieux grâce à son intégration poussée dans l’interface de la PS5 et sa compatibilité avec d’autres périphériques Sony comme la station de recharge officielle DualSense.

Aussi, même si la DualSense Edge peut être le meilleur choix pour une manette PS5 haut de gamme, je ne recommande pas son achat, ni celui d’une quelconque autre manette pro.

Mais que devrais-je acheter à la place ?

Si vous n’avez besoin que d’une autre manette pour jouer à deux ou remplacer une manette en fin de vie, achetez simplement une DualSense standard.

Comme dit plus haut, les manettes pros peuvent être parfaites pour les joueurs pro de eSport ou les joueurs les plus investis prêts à débourser une telle somme. Personnellement, si j’étais à la recherche d’une manette pro, j’irais vers une DualSense Edge. Ceci étant dit, la DualSense Edge et les autres manettes pro restent inutiles pour la grande majorité des joueurs qui n’utiliseront pas les fonctionnalités particulières.

Certains pourraient être tentés par la personnalisation des boutons, mais vous n’avez pas besoin d’une manette si onéreuse pour en profiter. Le remapping des boutons est plus facile et rapide sur la DualSense Edge, mais il existe sur la DualSense standard. Cela se fait via le menu PS5 dans Paramètres > Accessibilité > Manettes > Assignations personnalisées des boutons. D’autres options, comme l’ajustement de l’intensité des vibrations, existent aussi dans les Paramètres.