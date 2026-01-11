Sony aurait annulé un spin-off prometteur de Spider-Man réalisé par un grand cinéaste

Sony aurait finalement renoncé à développer un spin-off de Spider-Man pourtant jugé prometteur, malgré l’implication d’un réalisateur reconnu. Ce projet, attendu par les fans et l’industrie, ne verra donc pas le jour selon plusieurs sources concordantes.

Tl;dr Le film Spider-Woman par Olivia Wilde est annulé.

par Olivia Wilde est annulé. Sony ouvre son univers à plus de collaborations MCU.

ouvre son univers à plus de collaborations MCU. Aucune actrice ou intrigue officielle dévoilée pour Spider-Woman.

Des ambitions contrariées autour de Spider-Woman

L’avenir du Spider-Verse chez Sony semblait se dessiner avec de nouveaux horizons, mais le projet d’un film consacré à Spider-Woman, dirigé par la réalisatrice acclamée Olivia Wilde, n’ira finalement pas plus loin. La rumeur persistait depuis plusieurs années, alimentée par des déclarations énigmatiques et quelques confidences lors d’interviews, mais l’information a été confirmée aujourd’hui par le bien informé @DanielRPK : « Le film Spider-Woman d’Olivia Wilde est mort ». Un coup dur pour celles et ceux qui espéraient voir ce personnage emblématique s’imposer sur grand écran.

Lumière sur un projet mystérieux

Avant que Madame Web et Kraven ne referment un chapitre récent de l’univers cinématographique de Sony, le studio travaillait discrètement sur un projet tenu secret avec la réalisatrice de « Booksmart ». Si rien n’a jamais été officiellement confirmé sur l’identité exacte de la version de Spider-Woman visée, deux noms circulaient : Jessica Drew et Julia Carpenter. Beaucoup penchaient toutefois pour Jessica Drew, dont le tempérament ironique semblait parfaitement correspondre au style d’Olivia Wilde. Les spéculations allaient bon train, mais aucun détail de casting ou scénario n’a filtré publiquement.

Sony revoit sa stratégie autour du MCU

Dans le même temps, une évolution notable se dessine du côté des relations entre Sony Pictures et les studios Marvel. Plusieurs signaux indiquent que Sony pourrait désormais assouplir ses conditions sur l’exploitation de ses personnages dans le très lucratif univers du MCU. Cette ouverture pourrait permettre, à terme, à des figures comme Spider-Woman d’intégrer plus facilement les récits portés par Marvel Studios.

Voici ce qu’on retiendra des coulisses de ce projet avorté :

Aucune annonce officielle n’a précisé l’actrice ou l’arc narratif retenus.

Olivia Wilde, malgré son enthousiasme affiché, gardait toujours le secret lors des interviews.

L’intérêt renouvelé pour de nouvelles collaborations laisse ouverte la porte à un retour éventuel du personnage sous une autre forme.

L’horizon du Spider-Verse reste en mouvement

Alors que les regards se tournent déjà vers la sortie prévue de « Spider-Man: Brand New Day » le 31 juillet 2026, difficile de savoir si le rêve d’un long-métrage centré sur Spider-Woman renaîtra ailleurs ou sous une autre direction. Entre attentes déçues et signaux encourageants pour une ouverture accrue au sein du MCU, l’univers tissé autour de Spider-Man continue décidément d’évoluer au gré des stratégies industrielles et des passions cinéphiles.