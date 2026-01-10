Un nouvel Avenger de retour pour Secret Wars, toujours en quête d’une suite solo tant attendue

Un membre récent des Avengers fera son grand retour dans Secret Wars, suscitant l’enthousiasme des fans. Pourtant, beaucoup attendent encore qu’il bénéficie d’une suite en solo pour approfondir son histoire et son développement.

Tl;dr MCU Phase Four : succès mitigés et sursaturation.

Shang-Chi , sommet inattendu, mais suite absente.

, sommet inattendu, mais suite absente. Simu Liu confirme le retour du héros bientôt.

Le paradoxe de la Phase Quatre

Lorsque l’on évoque la Phase Quatre du Marvel Cinematic Universe (MCU), difficile de ne pas relever une forme d’essoufflement. Non seulement la franchise peine à séduire de nouveaux spectateurs, mais elle voit aussi une partie de ses fidèles se détourner après certains volets jugés faibles. Il faut dire que la cadence impressionnante — huit séries diffusées sur Disney+ et sept longs-métrages en moins de deux ans — a dilué l’attrait des nouveautés. Excepté le raz-de-marée de Spider-Man : No Way Home, rares furent les projets à susciter un engouement comparable à celui des grandes heures du MCU.

Shang-Chi : une réussite singulière

Pourtant, au milieu de cette profusion, un film parvient à s’imposer comme une référence inattendue : Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Porté par un Simu Liu charismatique, ce long-métrage se distingue non seulement par son casting — mention spéciale à Awkwafina dans un rôle d’alliée inspirée, et à la prestation mémorable du méchant principal — mais aussi par sa mise en scène dynamique signée Destin Daniel Cretton. Les séquences d’action virtuoses et l’écriture soignée des personnages permettent au film de dépasser les standards habituels du MCU.

L’attente interminable d’une suite

Mais alors, pourquoi n’a-t-on toujours pas vu pointer une suite ? Malgré le succès critique et commercial du premier opus en août 2021, aucun projet concret n’a encore abouti. À titre de comparaison, il n’a fallu que deux ou trois ans pour revoir des héros tels qu’Iron Man, Thor, ou encore les Gardiens de la Galaxie. Le cas de Shang-Chi interroge : voilà désormais cinq ans depuis sa première apparition (ou quatre si l’on compte brièvement sa voix dans Marvel Zombies). Un délai inhabituellement long pour un personnage qui a pourtant conquis le public.

Voici ce qui rend cette situation encore plus surprenante :

Destin Daniel Cretton , initialement pressenti pour réaliser « Avengers: The Kang Dynasty », s’est vu confier d’autres franchises majeures.

, initialement pressenti pour réaliser « Avengers: The Kang Dynasty », s’est vu confier d’autres franchises majeures. L’accent mis sur le phénomène « No Way Home » a pu repousser les priorités internes.

Simu Liu, tout juste occupé par sa série « The Copenhagen Test », confirme qu’un second film est bien en préparation.

Avenir incertain, mais espoirs persistants

Malgré ces contretemps, l’espoir demeure chez les fans que Marvel Studios accorde enfin toute son attention à cette franchise prometteuse. D’autant que le retour annoncé du héros dans les prochains films « Avengers » laisse entrevoir un regain d’intérêt pour cet univers. Reste à savoir si l’attente prolongée n’entamera pas l’enthousiasme autour de ce personnage devenu emblématique du renouveau du MCU.