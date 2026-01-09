Une comédie horrifique avec une star de The Acolyte débarque sur HBO Max, idéale pour les fans de À couteaux tirés

La plateforme HBO Max vient d’enrichir son catalogue avec une comédie horrifique portée par l’une des actrices de la série The Acolyte, offrant ainsi aux amateurs de suspense et d’humour noir une alternative idéale au film culte À couteaux tirés.

Tl;dr « Bodies Bodies Bodies » arrive sur HBO Max.

Une comédie horrifique acclamée dans la veine de « À couteaux tirés ».

Satire mordante de la génération Z et suspense réussi.

Un nouveau souffle pour le whodunit sur HBO Max

La mode du whodunit, ce genre mêlant énigmes et rebondissements meurtriers, n’a rien perdu de sa superbe. Certes, les films de Rian Johnson comme À couteaux tirés ou, plus récemment, Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés, ont remis le genre au goût du jour avec panache. Mais depuis le 1er janvier, un nouveau titre retient l’attention des abonnés HBO Max : la comédie horrifique à succès Bodies Bodies Bodies, produite par le studio indépendant A24. Une arrivée qui ne passe pas inaperçue parmi les cinéphiles en quête de suspense rafraîchissant.

L’humour noir rencontre la satire générationnelle

Dans cette intrigue où chaque personnage devient suspect, on retrouve la jeune actrice Amandla Stenberg — connue pour ses rôles principaux dans la série Acolyte. Elle incarne Sophie, venue participer à une fête entre amis dans un manoir isolé alors qu’un ouragan s’annonce. Rapidement, le jeu d’ambiance dérape : un cadavre est découvert et la suspicion s’installe. Ce huis clos explosif vire à l’autopsie des relations toxiques et des faux-semblants propres à une jeunesse hyperconnectée.

Le film s’amuse à détourner les codes classiques du polar façon « Agatha Christie » tout en injectant une dose de satire sur la culture Gen Z, leur rapport aux réseaux sociaux ou encore leur militantisme de façade. On pense immanquablement à l’esprit corrosif de « Scream », mais pour notre époque digitale.

Bodies Bodies Bodies : bien plus qu’un simple remplaçant de À couteaux tirés

Bien que moins exposé que son illustre cousin signé Rian Johnson, le film d’A24 n’a pourtant rien d’un outsider confidentiel. Porté par un rythme enlevé et une tension savamment entretenue, il a décroché la mention « Certified Fresh » sur Rotten Tomatoes, cumulant 86% d’avis positifs. Selon la critique du New York Times, c’est « Euphoria avec des couteaux » : tout est dit sur ce mélange habile entre drame adolescent moderne et suspense macabre.

Parmi les nouveautés du catalogue HBO Max figurent également d’autres titres phares produits par A24 comme Ex Machina, Moonlight, ou encore des succès populaires tels que les sagas John Wick et Twilight. Une programmation qui devrait séduire tous ceux qui aiment se perdre dans les mystères… ou simplement frissonner devant un bon film.