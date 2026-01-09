Avant de devenir célèbre, Jack Black a brillé dans un western méconnu diffusé sur HBO

Bien avant de devenir une star internationale, Jack Black a fait ses premiers pas sur le petit écran en apparaissant brièvement dans une série western méconnue diffusée sur HBO, à une époque où il était encore loin de la célébrité.

Des débuts modestes pour Jack Black

Avant de devenir l’une des figures les plus reconnaissables du cinéma, Jack Black a longtemps navigué dans l’ombre de Hollywood. Si aujourd’hui il enchaîne les succès – à l’image d’« A Minecraft Movie » ou du récent reboot d’« Anaconda » aux côtés de Paul Rudd –, ses premiers pas se faisaient loin des projecteurs. Il faut remonter aux années 1990 pour retrouver ses premiers véritables essais au cinéma. Après un passage remarqué dans « Bob Roberts » en 1992, le jeune acteur tente de s’imposer sur la scène hollywoodienne, souvent avec des rôles furtifs.

« Blind Justice » : une série B sans prétention… mais un tournant décisif

Parmi ces expériences, son apparition dans « Blind Justice », un western produit par HBO en 1994, mérite qu’on s’y attarde. Réalisé par le Britannique Richard Spence, spécialiste du petit écran, ce téléfilm s’écarte volontairement de la profondeur ou des ambitions d’un « Unforgiven » de Clint Eastwood, sorti deux ans plus tôt. On est ici face à une aventure pulp, teintée d’humour et portée par un casting hétéroclite : Armand Assante, mystérieux justicier quasi-aveugle accompagné d’un nourrisson à travers le Mexique, croise notamment la route d’Elisabeth Shue, alors en pleine ascension vers sa nomination aux Oscars.

Quant à Black, il incarne un soldat de la Cavalerie américaine – rôle bref, certes, mais offrant quelques scènes savoureuses. Celles-ci apportent un souffle comique bienvenu à une œuvre qui assume pleinement son côté décomplexé.

L’importance discrète d’un rôle secondaire

Bien que le film n’ait rien d’un chef-d’œuvre – la critique voit en lui une variation légère inspirée du personnage de comics Jonah Hex, sans réelle ambition réformatrice –, il offre tout de même à Black une visibilité nouvelle. Contrairement à sa brève et malheureuse expérience sur « Demolition Man » où il rate sa réplique, il décroche ici plusieurs lignes et partage même des scènes directes avec Assante. Une séquence voit notamment son personnage impressionné par les réflexes du justicier aveugle avant de finir assommé… puis fouillé de façon pour le moins inattendue.

Pour resituer l’époque et l’impact réel de cette expérience sur sa trajectoire, rappelons brièvement :

, autre apparition mémorable pour Black, a failli lui échapper tant sa carrière est jalonnée de petits rôles oubliés ; L’année suivante verra Assante devenir le célèbre Rico dans « Judge Dredd », tandis que Black continue ses seconds rôles jusqu’à percer avec « High Fidelity » en 2000.

D’une série B à la célébrité mondiale

Si « Blind Justice » n’a pas marqué durablement le public ni révolutionné le western télévisuel, il a offert à Jack Black un tremplin discret mais réel vers la lumière. Une étape parmi tant d’autres qui raconte aussi combien percer dans le cinéma américain relève souvent du parcours du combattant — fait d’échecs mineurs et de petites victoires avant que la chance ne tourne enfin.