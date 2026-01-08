La désastreuse sortie du trailer d’Avengers: Doomsday sonne l’alarme pour Disney

La diffusion chaotique de la bande-annonce de "Avengers: Doomsday" a mis en lumière les difficultés rencontrées par Disney dans sa stratégie promotionnelle, soulevant des inquiétudes sur la gestion de ses grandes franchises et l’attente des fans.

Un engouement en berne pour « Avengers: Doomsday »

Si l’on s’en tient à la stratégie déployée par Marvel Studios depuis mars 2025, difficile de parler d’excitation collective autour du prochain grand crossover. L’annonce du casting d’Avengers: Doomsday, orchestrée via un interminable livestream filmant des chaises estampillées des noms des acteurs, avait déjà quelque chose de déroutant. Depuis, la promotion du film peine franchement à convaincre : quatre bandes-annonces ultra-courtes, réservées exclusivement aux salles, se contentent d’afficher les personnages qui feront leur retour. Rien qui ne parvienne vraiment à électriser les foules.

Des teasers qui tombent à plat… et aussitôt en ligne

Or, ce choix de l’exclusivité en salle semble avoir l’effet inverse : sitôt diffusé, chaque extrait finit inévitablement par fuiter sur Internet, capté maladroitement via smartphone et relayé partout sur les réseaux sociaux. Même le dernier teaser – mettant en scène le retour de Patrick Stewart, Ian McKellen et James Marsden dans leurs rôles cultes des « X-Men », une séquence chargée de nostalgie – n’a pas échappé à la règle. Le résultat ? Plutôt qu’un frisson collectif, c’est un sentiment d’essoufflement général qui domine. À cela s’ajoute une forme de lassitude devant la multiplication des adieux jamais définitifs – combien de fois a-t-on vu ces mêmes acteurs faire leurs derniers adieux ?

L’invasion des fausses bandes-annonces générées par l’IA

Mais le véritable casse-tête pour Disney, c’est ailleurs qu’il se niche. En effet, face au vide laissé par cette communication minimaliste, les faux trailers générés par l’intelligence artificielle prolifèrent sur YouTube. Un simple clic suffit pour se retrouver face à une multitude de vidéos factices, si bien que même certains proches s’y trompent et partagent ces contenus pensant voir une bande-annonce officielle. Le phénomène ne date pas d’hier, mais il prend aujourd’hui une ampleur nouvelle avec l’essor technologique – amplifié encore depuis le partenariat milliardaire signé entre Disney et OpenAI. Cet accord laisse planer plus que jamais la menace de détournements incontrôlés de licences emblématiques.

L’heure du réveil pour Disney ?

Face à ce climat morose, le studio semble rester sourd aux signaux alarmants envoyés tant par les spectateurs que par l’écosystème numérique. Le lancement national d’Avengers: Doomsday, attendu pour le 18 décembre 2026, s’annonce donc sous tension : entre attente tiède et défi inédit lié à la gestion des contenus générés par IA. Reste à savoir si Disney saura enfin réagir avant que son univers ne lui échappe durablement…