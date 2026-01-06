Avengers: Doomsday efface déjà l’un des rares succès de Thor: Love & Thunder

Le dernier événement marquant dans l’univers des Avengers remet en question l’une des rares qualités saluées dans Thor: Love & Thunder, bouleversant ainsi l’équilibre fragile que ce volet avait réussi à instaurer autour du personnage de Thor.

Tl;dr Thor brandit Stormbreaker, pas Mjolnir, dans Avengers: Doomsday.

L’évolution de Love influence l’intrigue du nouveau film.

La symbolique des armes reste centrale pour Thor.

Des choix scénaristiques débattus chez les fans

Le débat ne faiblit pas autour de Thor: Love and Thunder, un film qui a divisé la communauté des passionnés du Marvel Cinematic Universe. Nombreux sont ceux qui regrettent le recours appuyé à l’humour dans une histoire censée porter sur des thématiques lourdes – entre deuil, trauma et maladie grave. Ce que retiennent surtout certains spectateurs ? Les blagues à répétition et un Thor parfois tourné en dérision. Pourtant, sous cette surface légère, le scénario conduisait le héros vers une nouvelle dynamique : celle d’un père adoptif combattant aux côtés de sa fille.

Un changement d’arme intrigant dans Avengers: Doomsday

Avec la sortie du second teaser d’Avengers: Doomsday, l’attention se porte désormais sur un détail marquant : l’absence apparente de Mjolnir. Là où le dernier film voyait Thor récupérer ce marteau emblématique et confier l’immense hache Stormbreaker à sa fille adoptive, Love, le nouveau trailer montre Thor maniant cette hache… tandis que Mjolnir est aux abonnés absents. De quoi nourrir les spéculations : s’agit-il d’une rupture définitive ou simplement d’une diversion orchestrée par la production ?

L’héritage familial au cœur du récit

Le teaser révèle une scène poignante : Chris Hemsworth, alias Thor, agenouillé devant Stormbreaker, implorant l’aide de son père Odin pour protéger Love. Cette séquence fait écho à la trajectoire dramatique de Jane Foster – autrefois liée à Mjolnir jusqu’à son ultime sacrifice – et rappelle combien la notion de filiation devient déterminante dans cette phase narrative du MCU. Il n’est d’ailleurs pas anodin que ce second teaser suive celui centré sur Captain America (Chris Evans), également mis en scène avec un enfant.

Derrière l’image : symboles et hypothèses pour l’avenir

Au vu des éléments glissés dans ces bandes-annonces, difficile de croire à un simple effacement de Mjolnir. Certains avancent déjà que Thor prie sur Stormbreaker non parce qu’il l’a définitivement adopté, mais pour solliciter une protection divine sur sa fille, gardienne désormais de l’arme puissante. On peut alors imaginer que :

Stormbreaker resterait avant tout lié à Love.

resterait avant tout lié à Love. Mjolnir , quant à lui, incarnerait toujours l’essence même de Thor.

, quant à lui, incarnerait toujours l’essence même de Thor. L’accent serait mis sur la transmission et la légitimité des héritiers.

Quoi qu’il advienne, la question reste ouverte : Thor abandonnera-t-il jamais Mjolnir ? Difficile à croire tant ce marteau demeure central dans la mythologie du personnage… Le prochain chapitre nous dira si les apparences étaient trompeuses ou si une nouvelle ère s’ouvre réellement pour le dieu du tonnerre et sa protégée.