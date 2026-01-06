Pourquoi Isaac Asimov a refusé de collaborer à un film de science-fiction avec Spielberg

Isaac Asimov, figure majeure de la science-fiction, a refusé une proposition inattendue : collaborer à un projet cinématographique de Steven Spielberg. Retour sur les circonstances de ce choix surprenant qui a marqué la rencontre entre deux géants du genre.

Tl;dr Asimov a refusé d’écrire le scénario de Spielberg.

Il critiquait la prééminence des effets spéciaux sur l’intrigue.

Ses œuvres inspirent encore la science-fiction actuelle.

L’âge d’or du cinéma américain et l’exception Spielberg

Au cœur des années 1970, le cinéma américain connaissait une véritable révolution. Portée par une nouvelle génération de cinéastes formés à l’université – pensons à Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ou encore Sidney Lumet – l’époque était marquée par une exploration audacieuse de sujets adultes, souvent ancrés dans une réalité âpre. Dans ce contexte, des œuvres telles que « Annie Hall » de Woody Allen, lauréate de l’Oscar du meilleur film, imposaient un certain réalisme. Pourtant, parallèlement à cette vague réaliste, un vent nouveau soufflait grâce à quelques francs-tireurs : George Lucas, avec « Star Wars », et bien sûr, Steven Spielberg, déjà remarqué pour « Jaws » puis pour « Rencontres du troisième type ».

L’étrange ovni de Spielberg et la tentation Asimov

Parmi ces films « hors-normes », « Rencontres du troisième type » se distinguait. Le long-métrage, porté par un scénario signé Spielberg lui-même et par le jeu habité de Richard Dreyfuss, s’écartait nettement du réalisme ambiant pour s’aventurer sur le terrain du surnaturel. Il proposait une plongée cérébrale dans la culture moderne des OVNIs, tout en conservant ce fameux émerveillement propre au réalisateur. Mais saviez-vous que Spielberg avait sollicité le maître incontesté de la science-fiction littéraire ? Oui : il a bel et bien proposé à Isaac Asimov d’écrire le scénario. Ce dernier a décliné.

Les raisons d’un refus : la science contre le spectaculaire

Dans une interview accordée en 1988 au Los Angeles Times, Asimov évoque cette proposition avec un brin d’humour désabusé : il ignorait alors qui était ce jeune Spielberg, et plaisante en affirmant qu’il aurait peut-être regretté son refus après coup. Surtout, il jugeait que le projet s’éloignait trop de sa propre vision de la science-fiction : « [Hollywood] sacrifie le bon sens et la rationalité aux effets spéciaux… Franchement, je préfère écrire mes livres chez moi. » À ses yeux, ce type de récit tenait parfois d’un « idiot plot », où les incohérences servaient uniquement à justifier des débauches visuelles.

Voici, selon Asimov, ce qui caractérisait l’évolution du genre dans les années 1980 :

La domination croissante des effets spéciaux

L’affaiblissement des récits fondés sur la réflexion scientifique

L’éclipse temporaire d’une littérature SF ambitieuse au profit du spectacle hollywoodien

L’héritage Asimov toujours vivant

Pourtant, alors qu’il regrettait que ses histoires restent confidentielles face aux succès grand public comme ceux de Lucas ou Spielberg (« S’il n’y avait pas les VFX, 400 millions liraient mes livres ! »), son influence demeure considérable. Décédé en 1992, Asimov inspire aujourd’hui encore séries télévisées et adaptations prestigieuses : sa saga « Foundation » fait notamment les beaux jours d’Apple TV+. Entre littérature réfléchie et blockbusters spectaculaires, le dialogue se poursuit plus que jamais dans la science-fiction contemporaine.