Foundation : la saison 4 officialisée malgré le départ de David S. Goyer

Apple TV+ poursuit l’adaptation du chef-d’œuvre d’Isaac Asimov avec de nouveaux showrunners à la barre.

Tl;dr La série Foundation est officiellement reconduite pour une quatrième saison sur Apple TV+.

David S. Goyer, scénariste et producteur historique, quitte le projet, laissant la saison 4 entre les mains de nouveaux showrunners.

Ian Goldberg et David Kob prendront la direction créative, avec pour mission de préserver l’ambition épique et émotionnelle de Foundation.

Un nouveau chapitre pour Foundation

Après avoir captivé les spectateurs avec ses trois premières saisons, la série de science-fiction ambitieuse portée par Apple TV+, Foundation, vient d’être officiellement reconduite pour une quatrième saison. La plateforme de streaming a confirmé l’information alors même que le final de la saison 3 n’a pas encore été diffusé. De quoi rassurer les fans quant à la volonté de poursuivre l’adaptation du chef-d’œuvre d’Isaac Asimov, dont l’œuvre monumentale permettrait, sur le papier, d’imaginer jusqu’à huit saisons.

Un changement majeur dans l’équipe créative

Mais cette annonce, pourtant très attendue, cache un bouleversement inattendu. Au cœur de cette adaptation depuis ses débuts, le scénariste et producteur David S. Goyer s’éclipse discrètement du projet. L’information avait filtré plus tôt en 2024 : à mi-parcours de la saison 3, David S. Goyer aurait quitté la production, principalement en raison de divergences autour du budget — un point sensible pour cette série réputée pour ses effets visuels impressionnants et sa démesure narrative. Interrogé sur son rôle lors de cette dernière saison, il a précisé : « J’estime avoir contribué à environ 85% de la saison – donc la plupart des grands choix ». Pourtant, il précise également ne pas avoir participé à l’écriture de la future saison : « Je n’ai rédigé aucun script pour la saison 4. J’avais un plan général, mais il me semble que la nouvelle équipe suit désormais sa propre voie. »

Vers une nouvelle direction créative ?

Ce passage de relais laisse place à l’incertitude. Pour prendre les rênes, ce sont désormais Ian Goldberg et David Kob, promus co-showrunners et producteurs exécutifs, qui auront la lourde tâche de poursuivre cet univers foisonnant sans s’appuyer sur les orientations initiales définies par David S. Goyer. Ils affirment vouloir préserver « l’ambition émotionnelle et épique qui a marqué les trois premières saisons ».

L’attente avant le verdict

Difficile donc d’anticiper si cette nouvelle équipe saura maintenir le niveau d’exigence et l’esprit si particulier instaurés depuis le lancement. On retiendra néanmoins quelques repères essentiels :

Saison 4 officialisée malgré l’absence de David S. Goyer.

Nouveaux showrunners à la manœuvre dès l’an prochain.

L’épisode final de la troisième saison sera disponible le 12 septembre 2025.

En attendant ce retour très attendu, amateurs comme observateurs surveilleront attentivement comment Foundation saura se réinventer sous cette nouvelle direction créative.