Foundation saison 3 : l’épisode 8 révèle en douce la conclusion de l’intrigue

L’épisode 8 de la saison 3 de Foundation révèle discrètement des éléments majeurs sur la conclusion de l’intrigue, offrant ainsi aux spectateurs des indices importants sur le dénouement à venir, sans toutefois dévoiler tous les détails du récit.

Tl;dr Le Mulet menace l’équilibre de la Fondation.

La Seconde Fondation et Ignis gagnent en importance.

Un clin d’œil au futur concept-clé de Gaia apparaît.

Le Mulet, nouvel antagoniste central

Dans la troisième saison de « Foundation« , l’affrontement contre le Mulet (incarné par Pilou Asbæk) s’intensifie. Plus qu’un simple antagoniste, ce personnage au pouvoir mental déstabilise autant la Première Fondation que l’Empire Galactique déjà fragilisé. Les créateurs de la série diffusée sur Apple TV+ revisitent et approfondissent son histoire, rendant sa menace d’autant plus prégnante à mesure que la saison approche de son dénouement.

L’éveil de la Seconde Fondation sur Ignis

Au fil des épisodes, la série met davantage en lumière le rôle croissant de la Seconde Fondation. Sous la direction de Hari Seldon (Jared Harris) puis de Gaal Dornick (Lou Llobel) et des puissants Premiers Orateurs télépathes, cette communauté isolée sur la planète Ignis se prépare à contrer les plans du Mulet. Lors d’une scène marquante, le Premier Orateur Preem Palver (Troy Kotsur) confie à Gaal : « On Ignis on marche dans les pensées des autres comme si nous n’étions qu’une seule chose — Une seule créature. ». Derrière cette réplique anodine se cache en réalité un indice majeur sur l’évolution future du récit.

L’ombre portée de Gaia et les anti-Mulet

Si le public découvre aujourd’hui l’ampleur du conflit entre Fondations et Mulet, les lecteurs d’Isaac Asimov, eux, savent que le vrai tournant n’arrive qu’après la chute du tyran. D’autres entités entrent alors en jeu dans les romans originaux : notamment la planète Gaia. Colonisée par des robots tels que Demerzel, Gaia donne naissance à une société humaine dotée d’un esprit collectif inédit – les fameux « anti-Mulet ». Contrairement aux membres isolés de la Première ou Seconde Fondation, ils fusionnent littéralement leurs consciences, allant jusqu’à inclure faune et flore dans ce vaste réseau psychique.

L’avenir scénaristique : vers une fusion Ignis-Gaia ?

La série va-t-elle reprendre fidèlement cette intrigue ou opérer une simplification narrative ? Tout porte à croire que les scénaristes pourraient fondre Gaia et Ignis en une seule entité fictionnelle, faisant ainsi des habitants d’Ignis ces anti-Mulet capables d’infléchir l’histoire humaine après des millénaires d’empires galactiques. Un choix qui poserait néanmoins quelques questions quant à l’apparition éventuelle des robots fondateurs ou à l’évolution collective évoquée dans les romans.

Pour l’heure, impossible de deviner avec certitude si la série poursuivra cette voie lors d’une potentielle quatrième saison. Mais une chose est sûre : « Foundation » poursuit son exploration ambitieuse des grandes fresques galactiques sur Apple TV+.