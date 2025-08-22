Une surprenante hausse tarifaire pour Apple TV+

La plateforme de streaming Apple TV+ mise sur ses hits et l’absence de publicité pour séduire malgré la hausse de prix.

Tl;dr Apple TV+ augmente le prix de son abonnement.

Le catalogue reste limité malgré quelques succès critiques comme Severance ou Slow Horses.

La hausse interroge le rapport qualité/prix et la stratégie face à la concurrence et aux modèles publicitaires.

Un tarif en forte hausse qui interroge

Apple TV+ franchit un nouveau cap dans la course aux hausses tarifaires. Le service de streaming du géant californien passe désormais à 12,99 dollars par mois, soit une augmentation substantielle de 30%. Cette évolution survient alors que l’ensemble du marché – de Netflix à Peacock – avait déjà revu ses grilles tarifaires au cours des derniers mois. Pour les abonnés actuels, la note sera plus salée dès leur prochaine échéance.

Le plaidoyer d’Apple et les limites du catalogue

Face à cette nouvelle hausse, Apple tente de justifier sa décision. Dans un message adressé à plusieurs médias spécialisés, la firme de Cupertino met en avant une bibliothèque « riche », constituée de « centaines de productions Apple Originals » et renforcée par l’absence totale de publicité : « Depuis son lancement, Apple TV+ a élargi son catalogue avec des heures de programmes premium tous genres confondus et des nouveautés chaque semaine — le tout sans interruption publicitaire. »

Mais ce discours suffit-il ? Si certaines séries comme Silo, The Studio ou surtout Slow Horses et Severance recueillent l’adhésion critique – ces deux dernières figurant même parmi les meilleures productions télévisuelles de la décennie selon certains –, l’offre globale demeure inégale.

Sélection restreinte et question du rapport qualité/prix

On doit admettre que l’essentiel du contenu reste exclusivement produit par Apple TV+. Contrairement à ses concurrents tels que Netflix, qui enrichit massivement son offre chaque mois, le catalogue de la plateforme de streaming d’Apple croît lentement. Les films originaux peinent également à convaincre : malgré quelques succès récents comme F1: The Movie, le taux de satisfaction globale atteint tout juste 20%.

En outre, certains signes laissent craindre une réduction future des événements sportifs diffusés en direct : d’après les informations relayées par Kendall Baker de Yahoo Sports, Apple TV+ pourrait abandonner les droits sur la MLB. Dès lors, difficile pour beaucoup d’abonnés de justifier un engagement mensuel prolongé.

Pour s’y retrouver, plusieurs alternatives s’offrent donc aux utilisateurs :

Souscrire ponctuellement lors du lancement d’une série phare,

S’orienter vers des plateformes proposant davantage pour un prix équivalent,

Attendre éventuellement l’introduction d’une offre avec publicité, comme c’est désormais la norme ailleurs.

L’attente d’un nouveau modèle économique ?

Dans ce contexte mouvant, la stratégie suivie par Apple TV+, misant sur une offre haut-de-gamme dépourvue de publicité mais plus coûteuse qu’auparavant, soulève bien des questions. À mesure que la concurrence affine ses modèles économiques – en multipliant notamment les formules adossées à la publicité –, il reste à voir si cette approche élitiste pourra continuer à séduire au-delà des fans inconditionnels.