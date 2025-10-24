Le premier trailer de « Pluribus » sur Apple TV annonce déjà une série incontournable de 2025

La première bande-annonce de « Pluribus », la nouvelle série attendue sur Apple TV, suscite déjà un enthousiasme considérable auprès des fans et des critiques, annonçant potentiellement l’un des plus grands succès télévisuels de 2025.

Tl;dr « Pluribus » arrive sur Apple TV le 7 novembre 2025.

le 7 novembre 2025. Vince Gilligan signe une série science-fiction au concept atypique.

au concept atypique. La série est déjà renouvelée pour une deuxième saison.

Un pari audacieux signé Vince Gilligan sur Apple TV

Difficile de rester indifférent face à l’enthousiasme suscité par le lancement prochain de « Pluribus » sur la plateforme Apple TV. Annoncé pour le 7 novembre 2025, ce projet, piloté par le créateur de « Breaking Bad », Vince Gilligan, intrigue autant qu’il séduit, et ce, dès la diffusion de sa première bande-annonce officielle.

Une héroïne singulière face à un monde étrange

Au centre de cette nouvelle série de science-fiction, on retrouve Rhea Seehorn, déjà remarquée dans « Better Call Saul ». Elle incarne Carol, une femme rongée par le mal-être dans une société où le bonheur semble être imposé à tous. Le spectateur la découvre, désabusée, contrainte de faire face à une galerie de personnages déterminés à comprendre pourquoi elle ne partage pas leur allégresse. Rapidement, l’intrigue prend une tournure inattendue : Carol devra s’employer à sauver le monde de cette « épidémie de bonheur ».

Un mystère savamment entretenu

Les informations officielles restent volontairement maigres. Apple s’est contenté d’un court résumé : « “Pluribus” est une œuvre originale qui bouscule les genres, dans laquelle la personne la plus malheureuse du monde doit sauver la planète du bonheur. » Ce parti pris ne fait qu’alimenter l’attente, d’autant que le projet bénéficie d’un casting étoffé avec notamment Karolina Wydra et Carlos Manuel Vesga. À noter que Miriam Shor et Samba Schutte interviendront en tant qu’invités.

Une confiance affichée pour l’avenir

La diffusion débutera avec un double épisode, avant de s’étendre jusqu’au 26 décembre. Plus révélateur encore : sans même avoir été dévoilée au public, « Pluribus » a déjà obtenu le feu vert pour une deuxième saison. Un geste fort de la part d’Apple TV, qui confirme son ambition sur le segment des séries originales.