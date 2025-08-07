Apple TV 4K : le prochain modèle pourrait tout changer

Une Apple TV 4K avec caméra intégrée et prix plus agressif ? Les rumeurs s’intensifient.

Tl;dr Apple préparerait une nouvelle Apple TV 4K pour l’automne 2025, en remplacement du modèle de 2022.

Peu d’infos concrètes circulent, mais les rumeurs évoquent un nouveau processeur, le Wi-Fi 7, voire une caméra intégrée.

Ce renouvellement viserait à renforcer l’écosystème domotique d’Apple et à concurrencer les box connectées moins chères.

Une nouvelle génération d’Apple TV 4K ?

C’est une information qui agite le petit monde de la tech : selon des sources relayées par MacRumors, un nouveau modèle de Apple TV 4K devrait arriver dès cet automne. Les rumeurs font état d’un renouvellement « hautement probable » du boîtier de streaming de la marque à la pomme, avant même la fin de l’année 2025. Un calendrier qui s’inscrirait dans les habitudes d’Apple, habituée à mettre à jour sa gamme tous les trois ans environ.

Le modèle actuel en fin de parcours

Pour ceux qui suivent l’évolution du produit, ce possible lancement marquerait également la disparition du modèle dévoilé en 2022. Celui-ci avait inauguré le processeur A15 Bionic, la prise en charge du HDR10+, et une télécommande Siri repensée — désormais rechargeable en USB-C. Mais alors que la concurrence sur le marché des boxes connectées s’intensifie, il fallait s’attendre à une nouvelle itération.

Des innovations attendues, mais encore floues

Sur les nouveautés, peu d’éléments tangibles ont fuité jusqu’ici. Quelques indiscrétions évoquent néanmoins l’intégration d’un processeur plus récent — peut-être un A18, voire un hypothétique A19 déjà murmuré pour l’iPhone 17. D’autres voix parlent d’une compatibilité avec le très rapide Wi-Fi 7, accompagnée d’une puce sans fil conçue par Apple, optimisée pour la maison connectée.

Plus étonnant, certains imaginent un boîtier intégrant directement une caméra, notamment inspiré par les avancées du système tvOS et l’ajout récent de FaceTime. On note aussi le retour de rumeurs persistantes autour d’un écran OLED estampillé Apple, idée jusque-là restée dans les cartons du groupe californien.

Lancement imminent ou attente prolongée ?

Reste à savoir quand ce nouvel appareil pointera son nez. Plusieurs scénarios circulent : certains prédisent une annonce lors du traditionnel événement iPhone de septembre – où serait révélé l’iPhone 17 –, tandis que d’autres misent sur octobre, mois habituellement réservé aux nouveaux MacBooks. Il est aussi question d’une version plus abordable, sous la barre symbolique des 100 dollars : un repositionnement stratégique pour contrer les alternatives moins chères déjà présentes sur le marché.

Quoi qu’il en soit, cette évolution s’inscrit dans la volonté affichée d’Apple de renforcer son écosystème domotique et multimédia à travers des produits toujours plus intégrés :

Mise en avant de la compatibilité maison connectée ;

Soutien accru aux applications et accessoires Apple ;

Diversification des usages possibles avec FaceTime ou HomePod.

Il faudra sans doute patienter encore quelques semaines pour découvrir quelle direction prendra réellement ce nouveau chapitre de l’Apple TV 4K.