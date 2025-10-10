Pluribus : la nouvelle série mystérieuse de Vince Gilligan

Après Breaking Bad et Better Call Saul, Vince Gilligan propose une nouvelle série mêlant suspense et réflexion psychologique avec Pluribus.

Tl;dr Vince Gilligan signe son retour à la télévision avec Pluribus sur Apple TV+.

L’intrigue suit Carol, seule à échapper à un virus qui rend tout le monde étrangement heureux.

Les deux premiers épisodes seront diffusés le 7 novembre 2025, avec un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 26 décembre.

Une nouvelle énigme signée Vince Gilligan

La rentrée prochaine marquera le grand retour de Vince Gilligan à la télévision avec Pluribus, une série aussi intrigante que les fameuses scènes de Cinnabon qui ouvraient et concluaient chaque saison de Better Call Saul. Après avoir bouleversé le paysage télévisuel avec des œuvres comme Breaking Bad et son spin-off devenu culte, le scénariste et réalisateur s’associe à nouveau à Rhea Seehorn, cette fois pour un projet inédit au ton résolument mystérieux.

Des prémices déroutantes et un casting attendu

Dans cette nouvelle production estampillée Apple TV+, l’actrice retrouve un rôle central, incarnant Carol Sturka, décrite par la production comme « la femme la plus malheureuse du monde ». Dans l’univers de Pluribus, l’humanité a été frappée par un étrange virus. Or, à la différence de toutes les autres séries post-apocalyptiques, ce n’est pas la terreur ou la violence qui se propagent mais, bien au contraire, une forme d’optimisme viral. Résultat : tout le monde devient subitement serein et joyeux… sauf Carol.

Le premier aperçu vidéo laisse planer le doute. On y découvre Carol déambulant dans un environnement aux allures étrangement aseptisées — certains penseront peut-être à Lumon Industries dans Severance. Un interlocuteur mystérieux, qui semble s’adresser à elle depuis la Maison Blanche, lui propose de rejoindre une entité obscure en prononçant ces mots énigmatiques : « Nous sommes là pour vous ». Face caméra, le personnage principal réagit finalement par un laconique : « C’est quoi ce bordel ? »

Entre science-fiction et suspense psychologique

Le synopsis officiel esquisse quelques pistes sans trop en dévoiler. Pourquoi Carol échappe-t-elle à ce virus du bonheur ? Quel secret cache ce monde où l’apathie heureuse semble être devenue la norme ? Les amateurs de fiction spéculative retrouveront des échos aux séries précédentes du showrunner — on pense évidemment à ses débuts dans X-Files, mais aussi à sa manière unique de tisser des récits centrés sur les personnages.

Pour les curieux ou fans inconditionnels du genre, voici ce que promet Pluribus :

Mystère omniprésent, ambiance inquiétante et questionnements existentiels

Pluribus arrive cette année sur Apple TV+

La plateforme de streaming Apple TV+ confirme ainsi son ambition de rester une plateforme phare pour les séries originales haut de gamme — après les succès critiques de titres tels que Foundation, The Big Door Prize ou encore Severance. Le rendez-vous est fixé : les deux premiers épisodes seront mis en ligne dès le 7 novembre 2025, puis un nouvel épisode sera dévoilé chaque vendredi jusqu’au 26 décembre suivant. Autant dire que l’automne promet d’être captivant pour tous ceux qui raffolent des récits où plane toujours une part d’incertitude.