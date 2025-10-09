C’est désormais officiel : un super-héros rivalise en puissance avec Homelander dans The Boys

La série The Boys met fin aux spéculations en validant qu’un autre super-héros possède un niveau de puissance équivalent à celui de Homelander, éclaircissant ainsi les rapports de force au sein de l’univers et relançant les débats entre fans.

Tl;dr Marie découvre être l’une des dernières de Project Odessa.

Confrontation imminente avec Homelander annoncée.

Cipher et Stan Edgar jouent un rôle clé dans l’intrigue.

Un passé trouble : l’héritage du Project Odessa

Difficile pour les spectateurs de Gen V de ne pas sentir le poids du passé sur les épaules de Marie Moreau. Dès le début de cette seconde saison, la jeune femme, tout juste échappée, accepte à contrecœur la requête de Starlight : retourner à la Godolkin University pour enquêter sur les agissements obscurs de Vought. Rapidement, elle comprend qu’elle fait partie des seuls survivants du mystérieux Project Odessa, une révélation qui bouleverse ses repères et son rapport à ses propres pouvoirs.

Cipher et les jeux d’influence à God U

Mais c’est sans compter sur la présence de Cipher, le nouveau doyen, dont l’insistance à voir en Marie « l’une des Supes les plus puissantes au monde » met cette dernière sous pression. À mesure que les tensions montent, Cipher ne recule devant rien pour protéger ses secrets : il expédie même Cate Dunlap à Elmira, centre tristement célèbre, forçant Marie et ses alliés – Jordan Li et Emma Meyer – à organiser un sauvetage désespéré. Malheureusement, comme souvent dans l’univers de la série, tout tourne mal et chacun se retrouve enfermé.

Heureusement, un mince espoir subsiste. En retrouvant sa sœur Annabeth parmi les captifs d’Elmira, Marie s’improvise héroïne grâce à sa capacité unique de manipulation sanguine. L’intervention in extremis de Sam Riordan puis celle, spectaculaire, de Zoe – la fille de Victoria Neuman – leur permet enfin de s’échapper.

L’ombre d’Homelander

C’est alors que surgissent Stan Edgar et Zoe. L’ancien patron de Vought n’a rien perdu de son flair stratégique : il révèle à Marie qu’elle partage avec Homelander le statut rare d’unique survivante des tests du Project Odessa. Difficile pour Marie d’assimiler une telle destinée. Tout ce qu’elle souhaite ? Retrouver une vie ordinaire avec sa sœur – mais l’intrigue ne semble pas vouloir lui accorder ce répit.

Il convient ici d’énumérer quelques éléments-clés qui jalonnent le parcours dramatique de Marie :

L’impact psychologique du secret révélé sur son identité.

Tensions persistantes avec Cipher et soif de vérité.

L’affrontement approche-t-il ?

Le souvenir cuisant laissé par Homelander lors du final explosif de la première saison plane encore sur Marie. Les responsabilités qui pèsent sur elle semblent grandir au fil des épisodes ; pourtant, malgré l’approche probable d’une confrontation majeure – peut-être réservée à la dernière saison de The Boys – rien n’indique que la jeune femme soit prête à accepter ce destin hors norme. Ce qui est certain : entre alliances fragiles et trahisons latentes, le compte à rebours est lancé sur Prime Video.