Trois ans après sa disparition, le MCU offre à Black Panther son moment le plus marquant

Trois ans après la disparition de Chadwick Boseman, l’univers cinématographique Marvel offre un hommage marquant au personnage de Black Panther, soulignant une nouvelle fois son importance et son héritage auprès des fans du monde entier.

Tl;dr Le MCU rend hommage à Chadwick Boseman et T’Challa.

Marvel Zombies offre un nouveau destin héroïque à Black Panther.

Des variantes multivers pourraient relancer le personnage au cinéma.

Depuis la disparition de Chadwick Boseman, le Marvel Cinematic Universe (MCU) a traversé une phase de transition, marquée par la volonté manifeste de préserver l’héritage du comédien et de son personnage, T’Challa. Au lieu de choisir un remplaçant, les studios ont préféré faire mourir le roi du Wakanda dans l’univers cinématographique. Ce choix, respecté par une large partie des fans, vise à ne pas ternir la mémoire de celui qui a incarné un héros devenu symbole d’espoir pour des générations. Cependant, comme la culture wakandaise l’enseigne, la mort ne signifie pas forcément la fin.

Nouvelles perspectives grâce à l’animation

En plongeant dans le dernier projet animé des studios, Marvel Zombies, on retrouve justement cette idée d’un T’Challa dont le parcours ne s’arrête pas. L’intrigue débute là où s’était arrêtée une aventure de la série What If…?, avec une poignée de survivants — parmi eux Spider-Man, Black Panther et Scott Lang — tentant de développer un antidote au virus zombie dans un Wakanda assiégé. Leur espoir se heurte alors à un adversaire redoutable : un Thanos zombifié, déjà détenteur de presque toutes les Pierres d’Infinité.

Dans ce combat désespéré, Thor intervient brièvement avant d’être gravement blessé. La responsabilité ultime repose donc sur Black Panther qui, dans un ultime sacrifice, précipite Thanos et lui-même dans le cœur de vibranium du Wakanda, détruisant au passage les pierres et sauvant ce qui reste de vie sur Terre. Ce moment fort représente probablement l’un des plus beaux hommages rendus au héros depuis sa création par Marvel Studios.

Vers une nouvelle incarnation grâce au multivers ?

Ce geste n’est pourtant pas synonyme de fermeture définitive pour le personnage. Le développement du concept de multivers, récemment très mis en avant par Marvel, change la donne. Les prochains films comme Avengers: Doomsday ou Avengers: Secret Wars devraient introduire différentes variantes des héros connus. D’ailleurs, certaines images ayant fuité laissent penser qu’un nouvel interprète – peut-être Damson Idris, passionné par le rôle – pourrait endosser le costume sous une autre forme.

Reste que l’ouverture offerte par les univers parallèles permettrait non seulement d’enrichir la mythologie autour de T’Challa, mais aussi de continuer à célébrer sa place unique auprès du public mondial.

L’avenir du Wakanda entre mémoire et renouveau

Finalement, il apparaît que le MCU n’entend ni effacer ni figer la figure du roi du Wakanda. En explorant diverses pistes narratives — animation, variantes multivers ou nouveaux visages — Marvel semble chercher à conjuguer respect du passé et désir d’avenir pour son héros phare. Pour ceux qui souhaitent (re)découvrir ce chapitre animé inédit, Marvel Zombies est disponible sur Disney+.