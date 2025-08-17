Un nouveau mutant emblématique intègre l’équipe dans Avengers : Doomsday

Un nouveau mutant de premier plan fait son entrée dans l’équipe des Avengers pour la saga Doomsday, marquant une étape importante dans l’évolution du groupe et promettant des bouleversements majeurs au sein de l’univers Marvel.

L’annonce qui fait vibrer la toile

Depuis la révélation du casting de Avengers: Doomsday, la patience des fans a été mise à rude épreuve. Ces derniers mois, l’actualité autour du film se résumait à quelques clichés volés sur le tournage, et ce silence pesant n’a fait qu’attiser les rumeurs. Mais un rebondissement vient enfin rompre cette attente : la présence officielle de Deadpool au générique du prochain blockbuster de Marvel Studios.

Deadpool, invité surprise et rôle mystérieux

Tout est parti d’une publication intrigante sur Instagram : une photo du logo Avengers tagué façon graff, signée par Ryan Reynolds. La communauté s’est immédiatement enflammée, se demandant si l’acteur confirmait son retour dans l’univers Marvel. D’abord floue, l’information a rapidement pris de l’ampleur après les révélations exclusives de The Hollywood Reporter. Oui, Deadpool fera bien équipe avec les plus grands héros de la Terre en 2026. Pourtant, il ne rejoindra pas directement les rangs des Avengers — une nuance qui promet quelques déceptions chez ses plus fervents admirateurs.

X-Men, Doctor Doom et dynamiques inédites

À vrai dire, Wade Wilson n’en est pas à sa première tentative pour intégrer une équipe. Les deux premiers volets consacrés à Deadpool montraient déjà Colossus s’échiner à faire de lui un X-Man respectable… sans succès durable. Cependant, la donne pourrait changer dans Doomsday, où plusieurs figures emblématiques des anciens films X-Men, issues de l’ère Fox, feront leur grand retour face à la menace incarnée par Doctor Doom et son offensive multiverselle. Dans ce contexte explosif, Deadpool devra troquer – au moins partiellement – son individualisme contre une collaboration inédite pour protéger sa famille et ses semblables mutants.

Ce que l’on sait (et ce que l’on ignore)

Si certains éléments restent entourés de mystère – notamment la nature exacte du rôle de Deadpool et la possible implication de Wolverine –, une chose est sûre : cette cinquième aventure Avengers réunira des personnages majeurs du MCU comme des visages familiers issus des franchises mutantes. Pour mémoire, la sortie du film est programmée au 18 décembre 2026.

Parmi les informations à retenir :

Deadpool ne sera pas officiellement Avenger mais un allié clé.

ne sera pas officiellement Avenger mais un allié clé. Wolverine pourrait être entraîné malgré lui dans cette bataille.

L’arrivée massive d’anciens X-Men laisse présager des alliances inattendues.

Reste à savoir jusqu’où ce casting cinq étoiles saura surprendre un public déjà conquis par le simple bruit d’une chaise portant un nom célèbre…