Man of Tomorrow remet à l’affiche le méchant prévu pour Man of Steel 2

Le prochain film Superman réalisé par James Gunn mettra en scène le même antagoniste que celui initialement prévu pour la suite avortée de Man of Steel avec Henry Cavill. Un choix qui relie les deux versions du super-héros au cinéma.

Tl;dr Henry Cavill a incarné Superman dans plusieurs films du DCEU, mais jamais dans une vraie suite de Man of Steel.

Brainiac, antagoniste emblématique des comics, a souvent été envisagé mais jamais adapté au cinéma.

Man of Tomorrow pourrait enfin le mettre en scène, mais son rôle reste incertain.

Henry Cavill et le destin inachevé de Man of Steel

Pour nombre d’admirateurs du DCEU, le destin de Superman sous les traits d’Henry Cavill demeure un cas d’école en matière d’occasions manquées. Malgré cinq apparitions majeures dans l’univers cinématographique DC – six selon certaines interprétations –, jamais une véritable suite n’a vu le jour pour Man of Steel, lancé en 2013. Les espoirs s’étaient cristallisés autour de l’idée d’un parcours comparable à celui des héros Marvel : plusieurs films en solo ponctués de rencontres événementielles. Pourtant, tandis que Wonder Woman, Aquaman ou encore Shazam profitaient chacun de deux longs-métrages, la figure tutélaire de Superman restait cantonnée à un rôle partagé ou secondaire.

L’ombre persistante de Brainiac au cinéma

Curieusement, un antagoniste semble hanter depuis longtemps l’histoire cinématographique du super-héros kryptonien : Brainiac. Ce cyborg extraterrestre doté d’une intelligence hors normes a souvent frôlé les plateaux sans jamais s’y installer. Dès les années 1980, son nom figurait déjà parmi les projets pour Superman III, avant d’être écarté au profit d’un simple superordinateur. Plus tard, l’ambitieux mais inabouti Superman Lives avec Nicolas Cage, sous la houlette de Tim Burton, prévoyait une place centrale pour lui dans plusieurs versions du scénario. Même après Superman Returns en 2006, le scénariste Michael Dougherty envisageait Brainiac pour une suite qui ne vit jamais le jour.

Nouvelles ambitions et interrogations pour Man of Tomorrow

Avec l’arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, les perspectives ont radicalement changé : le retour du Superman de Henry Cavill n’est plus à l’ordre du jour. Pourtant, un nouvel espoir – teinté cette fois d’une ironie certaine – se dessine : James Gunn a récemment publié sur Instagram une image évoquant clairement Brainiac comme adversaire principal du futur film Man of Tomorrow.

Selon des révélations parues dans The Hollywood Reporter en 2022, la précédente direction chez Warner Bros. Pictures, avec Michael De Luca et Pam Abdy, avait recruté Steven Knight (Peaky Blinders) afin qu’il écrive une vraie suite à Man of Steel, déjà centrée sur Brainiac. Reste toutefois quelques incertitudes non négligeables quant à la direction du projet actuel :

L’implication réelle de Brainiac pourrait évoluer ; James Gunn est coutumier des fausses pistes.

L’histoire du personnage prouve que sa présence au cinéma tient davantage du mirage que du rendez-vous assuré.

D’ici la sortie programmée au 9 juillet 2027, on pourra donc se demander si ce nouvel opus sera enfin celui qui offrira à Brainiac sa première incarnation en prise de vue réelle… ou si, une fois encore, il s’effacera derrière d’autres menaces plus classiques.