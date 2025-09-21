La fin de Superman prend une nouvelle dimension depuis sa sortie en streaming

La conclusion du film Superman prend une toute nouvelle dimension depuis sa mise à disposition sur les plateformes de streaming, où une génération de spectateurs découvre ou redécouvre cette œuvre emblématique dans un contexte et sous un regard résolument actuels.

Tl;dr Lex Luthor va collaborer avec Superman dans la suite.

Le film Man of Tomorrow sortira en 2027.

sortira en 2027. Aucun indice du twist n’apparaît dans la première fin.

Un épilogue qui change de visage

Le rideau était tombé sur Superman, signé par James Gunn, dans une atmosphère familière aux amateurs du genre : victoire éclatante du héros, message d’espoir, et une promesse à demi-mots d’avenir pour plusieurs personnages. Pourtant, derrière cette apparence classique, aucun véritable signal fort ne venait préparer le terrain à une suite immédiate. Le fameux post-générique n’était qu’un clin d’œil humoristique, sans allusion claire à la suite.

L’annonce qui bouscule les attentes

Tout a basculé entre la sortie en salles et l’arrivée du film sur HBO Max. Les studios ont officialisé le développement de Man of Tomorrow, attendue pour le 9 juillet 2027. Ce nouvel opus éclaire rétrospectivement la conclusion du premier film d’un jour nouveau, notamment concernant le sort réservé à Lex Luthor. Celui-ci, emmené à Belle Reve après ses actes de trahison contre Metropolis, n’avait pas disparu définitivement de l’équation. On s’attendait logiquement à son retour en tant que grand adversaire, mais pas au scénario révélé récemment.

Une alliance inattendue au cœur de l’intrigue

La véritable surprise réside dans la nature de cette « revanche ». Au lieu d’incarner une menace isolée ou à la tête d’un groupe criminel comme l’Injustice Gang, Lex va unir ses forces avec Superman face à un péril plus grand — potentiellement un ennemi aussi redoutable que Brainiac. Cette dynamique nouvelle n’est suggérée à aucun moment dans le film initial. Pourtant, certains indices subtils pouvaient laisser présager ce rapprochement forcé :

L’appel vibrant de Superman à l’humanité lors de son discours final.

L’échec de Lex à vaincre seul son rival.

L’enfermement prolongé du méchant, propice à la réflexion.

Un fil rouge thématique tissé par Gunn

À bien y regarder, cette collaboration trouve sa source dans les propos tenus par Superman : « J’aime, j’ai peur. Je me trompe sans cesse… Mais c’est ça être humain… Un jour j’espère que tu comprendras que c’est aussi ta force. » Si Lex rejetait alors ces paroles, il est permis de penser qu’un passage par la case prison et l’irruption d’une crise mondiale finiront par l’amener à reconsidérer ses choix. La saga tisse ainsi un fil conducteur entre humanité et rédemption, s’inscrivant dans les thèmes chers à James Gunn.

Pour découvrir où mènera cette alliance inattendue, rendez-vous en juillet 2027 avec Man of Tomorrow, tandis que le premier opus reste accessible sur HBO Max.