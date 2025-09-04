Superman : le héros kryptonien s’apprête à revenir dans Man of Tomorrow

Après le succès de son dernier Superman, James Gunn annonce le retour de l’homme d’acier dans un nouveau volet ambitieux.

Un nouveau chapitre pour Superman signé James Gunn

Après avoir redoré le blason du héros kryptonien avec son Superman, James Gunn, aujourd’hui à la tête de DC Studios chez Warner Bros. Discovery, a décidé de ne pas perdre de temps. Sur les réseaux sociaux, il a dévoilé l’identité du prochain volet dédié à l’homme d’acier incarné par David Corenswet. Il faudra désormais retenir un nom : Man of Tomorrow, dont la sortie est fixée au 9 juillet 2027.

L’annonce, accompagnée d’une illustration signée Jim Lee, met en scène Superman aux côtés d’un Lex Luthor équipé de sa célèbre armure. Un détail intrigue : Superman s’appuie nonchalamment sur Luthor, un tournevis en main. De quoi alimenter toutes les spéculations quant à la dynamique entre ces deux personnages majeurs. Rivalité féroce ou nouvelle alliance ? Difficile de trancher à ce stade, mais la présence du costume laisse présager des affrontements musclés… sauf surprise scénaristique.

Héritage et enjeux

Man of Tomorrow fait écho au surnom historique attribué au super-héros, ainsi qu’à une série phare des années 1990 chez DC Comics. Pourtant, il évite soigneusement toute confusion avec le film d’animation Superman: Man of Tomorrow sorti en 2020. Aucune information supplémentaire n’a filtré sur le scénario, mais ce choix de titre souligne l’ambition de s’inscrire dans la continuité tout en renouvelant l’univers.

Le lancement du dernier Superman avait déjà posé les bases du renouveau souhaité par James Gunn et son acolyte Peter Safran. Avec un box-office culminant à 611 millions de dollars, le film s’est imposé comme la plus grosse réussite super-héroïque depuis la pandémie, recueillant au passage un large plébiscite critique — là où l’ancien DCEU divisait profondément.

Une galaxie de projets DC à l’horizon

La suite ? Le calendrier s’annonce chargé pour les fans. D’ici 2026, le public découvrira une nouvelle adaptation centrée sur Supergirl (Milly Alcock). Parallèlement, un film consacré à Clayface, figure tragique issue de l’univers Batman, promet une incursion dans le registre horrifique. Enfin, The Batman 2 entamera son tournage prochainement pour une sortie également prévue en 2027 — bien que cette version portée par Robert Pattinson évolue dans un univers parallèle à celui instauré par James Gunn.

Voici quelques autres productions attendues :

Wonder Woman ;

; Swamp Thing ;

; The Brave and the Bold ;

; Teen Titans.

Dans ce paysage en pleine mutation, Gunn et Safran privilégient une stratégie progressive : peu d’annonces simultanées, mais des ambitions claires. Entre séries prévues sur HBO (notamment Lanterns) et blockbusters calibrés pour les années à venir, la nouvelle orientation du DC Universe prend forme pas à pas… jusqu’à faire émerger une vision d’ensemble cohérente et attendue.

L’attente commence pour Man of Tomorrow

À trois ans de sa sortie annoncée, Man of Tomorrow cristallise déjà toutes les attentes autour du nouvel élan insufflé à la mythologie DC. Une page se tourne peut-être ; celle-ci s’écrit sous le regard attentif des fans et observateurs du genre.