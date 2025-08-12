Le Superman de James Gunn prêt à réaliser un exploit inédit pour DC depuis The Dark Knight

Le prochain film Superman réalisé par James Gunn s’apprête à atteindre un seuil que l’univers DC n’a pas franchi depuis la sortie de The Dark Knight, laissant présager un événement majeur pour les amateurs de super-héros et le box-office.

Tl;dr Superman surpasse les films Marvel de l’année.

surpasse les films Marvel de l’année. Première victoire DC au box-office depuis 2008.

Un signe encourageant pour le nouvel univers DCU.

Un tournant pour le box-office des super-héros

Alors que la domination de Marvel Studios semblait inébranlable, la sortie de Superman, réalisée par James Gunn, marque un possible renversement de tendance. Avec déjà 578 millions de dollars récoltés à l’échelle mondiale, dont 331 millions rien qu’aux États-Unis, le film s’impose comme un succès retentissant pour la nouvelle ère du DC Universe. Certes, ce chiffre reste inférieur aux performances de Man of Steel (670 millions en 2013), mais replacé dans le contexte actuel – entre lassitude du public face aux super-héros et plusieurs revers récents côté DC – l’exploit prend tout son sens.

Le déclin relatif du MCU ?

Difficile d’ignorer la comparaison avec les sorties concurrentes. Cette année, aucun titre issu du Marvel Cinematic Universe n’a pu rattraper la cadence imposée par Superman : que ce soit Captain America: Brave New World, plafonnant à 415 millions de dollars, ou encore The Fantastic Four: The First Steps, stoppé à 434 millions. Un écart qui laisse peu de doute : sauf retournement inattendu, Superman sera le premier film DC à dominer le box-office annuel des super-héros depuis la prouesse de The Dark Knight en 2008.

L’hégémonie Marvel remise en question ?

Depuis plus d’une décennie, chaque année (à quelques exceptions près comme celle du Covid-19 en 2020) voyait un blockbuster Marvel coiffer ses rivaux au poteau. Pour mémoire : l’avènement du MCU débute réellement après que le Batman de Nolan ait surpassé un Iron Man encore balbutiant ; dès lors, hormis un détour par l’univers X-Men en 2009 et une parenthèse Sonic en pleine pandémie, Marvel règne sans partage.

Pour résumer les chiffres marquants sur cette période :

The Avengers , Avengers: Endgame , ou encore Spider-Man: No Way Home ont tous dépassé le milliard au box-office mondial.

, , ou encore ont tous dépassé le milliard au box-office mondial. Côté DC, seuls quelques titres (The Dark Knight Rises, Wonder Woman, The Batman) sont venus titiller les sommets sans jamais détrôner Marvel… jusqu’à aujourd’hui.

L’espoir renaît pour DC… mais prudence pour l’avenir

Ce succès éclatant ne doit toutefois pas masquer la route encore longue pour le nouveau DCU. Si les critiques comme le public saluent unanimement ce reboot (83% côté critiques, 91% côté spectateurs sur Rotten Tomatoes), il faudra confirmer avec les prochaines sorties (Supergirl, Clayface) avant d’entériner une véritable renaissance. Les années à venir s’annoncent corsées : Marvel prévoit notamment deux volets très attendus des Avengers qui pourraient bien rebattre les cartes. Pour autant, difficile de ne pas ressentir chez DC un regain d’optimisme. Superman a bel et bien repris son envol, et c’est tout un univers cinématographique qui retient son souffle.